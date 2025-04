Aumento en el traspaso y compraventa de clínicas dentales por su rentabilidad

En la actualidad, cada vez son más frecuentes los empresarios que apuestan por el negocio de las clínicas dentales, especialmente cuando se trata del traspaso clínica dental.

Traspaso Dental es una de las plataformas líder en España en el sector de la compraventa y traspaso de clínicas dentales, con más de 100 centros en su portafolio, ofreciendo un servicio integral respaldado por un equipo con un extenso conocimiento en el sector. La empresa tiene como principal misión conectar oportunidades de compra con oportunidades de venta, para simplificar y agilizar el proceso de transacción.

¿Cómo de rentable es realizar un traspaso de clínica dental?

Realizar un traspaso de clínica dental puede ser altamente rentable, tanto para el vendedor como para el comprador, si se realiza con una valoración profesional y una estrategia adecuada:

Para el vendedor, permite monetizar el valor generado por años de actividad, incluyendo cartera de pacientes, equipamiento, ubicación y reputación de la clínica.

Para el comprador, representa una oportunidad de adquirir un negocio ya en marcha, con flujo de pacientes, personal formado y facturación demostrada, reduciendo así el riesgo y el tiempo de retorno de la inversión.

La rentabilidad final depende de múltiples factores: rentabilidad operativa previa, proyección de crecimiento, condiciones del contrato de alquiler o propiedad, y optimización fiscal del proceso.

¿Cuáles son las principales razones por las que los clientes deciden hacer un traspaso de clínica dental?

Entre las motivaciones más comunes para realizar un traspaso están:

Jubilación del titular.

Cambio de residencia o estilo de vida.

Diversificación o reinversión en otros proyectos personales o profesionales.

Falta de relevo generacional o interés de la familia en continuar con la actividad.

Deseo de reducir carga laboral o pasar a un rol más administrativo.

Fusión o absorción con otra clínica o grupo dental.

¿Cuál es el proceso que realiza la empresa para el traspaso de clínicas dentales?

En Traspaso Dental, el proceso está diseñado para ofrecer transparencia, eficiencia y acompañamiento integral. Se estructura en 5 fases:

Valoración Profesional: Análisis de viabilidad económico-financiera, ubicación, infraestructura y cartera de pacientes.

Preparación de la Venta: Optimización de documentación, presentación atractiva de la clínica y estrategia de salida.

Difusión y Captación de Compradores: Publicación en plataformas y red de inversores, con confidencialidad garantizada.

Negociación y Acompañamiento: Asesoría en términos comerciales, fiscales y legales, con mediación profesional.

Formalización y Cierre: Redacción de contratos, gestión de traspaso y seguimiento post-venta.

¿Cuáles son las principales trabas que puede haber en el proceso de traspaso de clínicas dentales?

Existen diversos factores que pueden ralentizar o complicar el proceso:

Valoración poco realista del propietario.

Falta de documentación clara o actualizada (balances, contratos, licencias).

Ubicación poco atractiva o poco competitiva.

Problemas en el contrato de alquiler o desacuerdo con el arrendador.

Reticencia al cambio por parte del equipo actual de la clínica.

Falta de financiación por parte del comprador.

Desde Traspaso Dental, nos enfocamos en detectar y resolver estas trabas anticipadamente para evitar sorpresas.

¿Existen limitantes que puedan descartar o perjudicar los casos de traspaso de clínicas dentales?

Sí, algunos escenarios pueden dificultar o incluso desaconsejar el traspaso:

Clínicas con situación financiera muy comprometida (pérdidas recurrentes, deudas altas).

Instalaciones obsoletas sin posibilidad de reforma.

Clínicas sin licencia sanitaria vigente o con problemas legales.

Conflictos societarios no resueltos.

Poca trazabilidad u opacidad contable.

El equipo realiza un análisis previo gratuito y sin compromiso para valorar la viabilidad del caso.

¿Existen ciertos requisitos que deba cumplir el cliente para optar por el traspaso de clínicas dentales?

Sí, aunque no existen barreras estrictas, recomendamos cumplir con:

Contabilidad clara y demostrable (mínimo 2 años).

Tener la clínica en funcionamiento (no inactiva).

Licencia sanitaria actualizada.

Contrato de alquiler que permita subrogación o cesión.

Interés real de traspaso (no meramente especulativo).

Esto facilita una operación fluida y reduce el tiempo hasta la venta.

En todos los casos, desde Traspaso Dental proponemos una estrategia personalizada, adaptada a la motivación y urgencia del cliente.

El traspaso de clínicas dentales se ha convertido en una oportunidad de negocio que cada vez más empresarios están interesados en invertir en estas propiedades, ya que son empresas establecidas, con un público ya ganado, por lo que las probabilidades de éxito y mayores ganancias aumentan de manera considerable.