La Dra. Olga García Gómez impulsa la medicina integrativa con un enfoque personalizado y humanista

Alergias y medicina Integrativa: más allá del antihistamínico.

¿Se sabía que las alergias no son solo una reacción alérgica puntual, sino una expresión de un sistema inmune desregulado?

La medicina integrativa y complementaria ayuda a abordar las alergias desde la raíz, equilibrando el terreno biológico y regulando la respuesta inmunitaria.

¿Cómo se hace?

Con alimentación antiinflamatoria personalizada

Fitoterapia y micronutrición para modular el sistema inmune

Regulación del eje intestino-cerebro-inmunidad (¡microbiota incluida!)

Terapias emocionales para liberar el estrés crónico, que actúa como gatillo invisible

Enfoque psicosomático para comprender lo que “el cuerpo está diciendo”

No se trata solo de tapar síntomas, sino de escuchar al cuerpo, entender el “por qué” y acompañarlo a sanar.

En un momento en que cada vez más personas buscan alternativas que complementen la medicina convencional, surge una propuesta consolidada basada en la medicina integrativa, una disciplina que aúna ciencia y terapias complementarias para abordar la salud de forma global. Este modelo, que prioriza al ser humano como un todo cuerpo, mente y entorno, es el eje central del trabajo de la Dra. Olga García Gómez, médica de familia con una sólida formación en terapias complementarias y más de una década de experiencia clínica.

Desde su consulta en Madrid, la Dra. García Gómez ha desarrollado un modelo de atención centrado en la persona, el de la psico neuro inmuno endocrinologia PNIE donde el diagnóstico y tratamiento convencional se enriquecen con recursos de la medicina natural, evolutiva y terapias como la acupuntura, la homeopatía, la fitoterapia o la nutrición ortomolecular, entre otras. El objetivo no es sustituir la medicina tradicional, sino integrarla con herramientas que permitan tratar al paciente de forma más completa, respetuosa y adaptada a su contexto personal.

Formación rigurosa y visión integradora Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, la Dra. García Gómez ha complementado su trayectoria con estudios de máster en medicina psicosomática, psicoterapia breve, oncología integrativa y pediatría preventiva. Esta formación le ha permitido ofrecer una respuesta más amplia a dolencias crónicas, trastornos emocionales, enfermedades autoinmunes y otras afecciones que requieren una mirada más allá del síntoma.

Durante ocho años, colaboró con el prestigioso Hospital MD Anderson Cancer Center, aplicando protocolos de oncología integrativa que mejoran la calidad de vida del paciente oncológico, reduciendo efectos secundarios y favoreciendo la adherencia a tratamientos convencionales.

Una medicina con sentido humano La propuesta de la Dra. Olga García Gómez responde a una necesidad creciente de pacientes que desean ser escuchados y comprendidos en su totalidad. Con un modelo centrado en la medicina integrativa, su consulta se ha convertido en un referente para quienes buscan una atención médica que equilibre la ciencia con el respeto por la individualidad del paciente.