Éxito total en la III Carrera Solidaria Reset Running; récord de participación y una jornada llena de emoción en El Puerto

El Puerto de Santa María, 6 de abril de 2025 – La tercera edición de la carrera solidaria Reset Running, organizada por Reset People, ha superado todas las expectativas. Con un récord de 715 inscritos, esta cita de 10 kilómetros no solo se consolida como una referencia deportiva en la Bahía de Cádiz, sino que reafirma su compromiso con la inclusión y la solidaridad.

Deporte de alto nivel y emoción en el podio En lo deportivo, la jornada dejó momentos memorables. En la categoría absoluta masculina, Jorge Soto Honor revalidó su título y se coronó campeón por segundo año consecutivo, seguido por Jesús Vela Vela y Luis Figueroa García de Cubillana. En la categoría femenina, Tamara Pérez Mera firmó una hazaña aún mayor, llevándose la victoria por tercer año seguido. Amelia Salas Ortega y Clara Jiménez Guitar completaron el podio.

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibieron premios en metálico: 800 € para los ganadores, 350 € para los segundos y 150 € para los terceros.

Un momento que conmovió a todos Más allá de la competición, uno de los instantes más emotivos llegó de la mano de Titi Feria, paraatleta en silla de ruedas, que completó el recorrido acompañado por Fernando Quirós —fundador de la asociación Coloreando Vidas— y Yayo Siloniz, socio de Reset People. Su entrada en meta, arropado por un grupo de niños y niñas con discapacidad, fue uno de los momentos más intensos y aplaudidos del día.

Recuperación, premios y fiesta Los participantes fueron recibidos en meta con medallas, fruta fresca y agua para reponer fuerzas, además de una zona de recuperación con fisioterapeutas y degustación de bebidas vitaminadas cortesía de Vitamin Well.

La entrega de premios se celebró en una gran carpa ambientada con música y animación. Los ganadores se llevaron trofeos, ramos de flores de Flores Atemp, tarjetas regalo de Scalpers, y participaron en el sorteo de un exclusivo reloj Tissot gracias a Joyería Gordillo. También se sortearon productos del Cádiz CF, como camisetas, balones, entradas y material deportivo, y se lanzaron mochilas y calcetines Nike para el público asistente.

Más de 14.000 euros para una causa solidaria El momento más esperado de la jornada fue la entrega de los cheques solidarios. Reset People donó 7.234 €, y la Fundación La Caixa, patrocinadora principal del evento, aportó 7.000 €, sumando un total de más de 14.000 € destinados íntegramente a la asociación Coloreando Vidas, dedicada a la inclusión social de personas con discapacidad.

Un agradecimiento colectivo Desde la organización, Reset People ha querido agradecer el compromiso de todas las personas e instituciones que hicieron posible esta jornada: desde los inscritos y voluntarios hasta Protección Civil, Policía Local, el Patronato de Deportes y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Mención especial también a los patrocinadores y colaboradores: Puerto Motor, Fundación La Caixa, Joyería Gordillo, Vitamin Well, La Fresca FM, Scalpers, Flores Atemp, Cádiz CF, Gilafest y el incansable equipo de Reset People.