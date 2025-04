Ante el creciente aumento de la longevidad, las principales compañías biotecnológicas de Silicon Valley está invirtiendo sumas megamillonarias que permitan alargar la expectativa de vida En un mundo donde la medicina a menudo puede parecer despersonalizada, el doctor Manuel de la Peña Alonso-Araujo sobresale como un emblema de humanismo y excelencia profesional. Reconocido globalmente por su invaluable trabajo en el campo de la cardiología, recientemente ha sido galardonado por la Academia de la Diplomacia del Reino de España con el título de "Embajador de la salud y de la vida". Este honor resalta su entrega y contribución no solo al ámbito médico, sino también a la comprensión de la longevidad a nivel mundial.

La Guía para vivir sanos 120 años del doctor De la Peña se ha convertido en un bestseller. En este libro destaca que la población de centenarios está en aumento, con más de 20.000 personas de más de 100 años en España y 700.000 en todo el mundo. En su obra, subraya la importancia de mantener hábitos saludables, adoptar una actitud positiva y seguir una dieta mediterránea para lograr una vida longeva. Además, considera fundamentales avances como la terapia celular y la terapia génica con telomerasa y klotho para prolongar la vida libre de enfermedades.

A través de historias inspiradoras, llenas de ternura, de la Peña ilustra como personas supercentenarias han superado importantes retos de salud y cómo la edad no es una barrera insuperable para recibir tratamientos médicos exitosos. Ejemplifica con personas que, incluso después de los 100 años, han superado infartos, distintos tipos de cáncer y otras operaciones complejas.

El doctor también aboga por el papel crucial de la epigenética en la longevidad. Resalta la importancia de la actividad física diaria, una dieta rica en productos frescos y la integración de prácticas como la meditación y el uso de postbióticos. Estos hábitos, argumenta, constituyen el 75% de las prácticas que influyen en la longevidad, siendo la genética el 25% restante.

Reconocido internacionalmente, de la Peña ha descubierto un yacimiento de supercentenarios en España, en zonas con alta longevidad, y destaca en su libro el uso de inteligencia artificial como AlphaFold 3 como herramienta para frenar el envejecimiento, enfatizando la humanización de la medicina como un aspecto vital para la sanidad moderna.

A lo largo de su carrera, el doctor Manuel de la Peña ha emprendido un viaje científico y humano, investigando el fenómeno de las personas que superan los 110 años de edad, personas cuyas vidas ofrecen lecciones valiosas sobre salud y longevidad. Por medio de su libro superventas, Guía para vivir sanos 120 años, el doctor comparte no solo hallazgos científicos, sino historias llenas de humanidad sobre individuos extraordinarios como Jeanne Calment y Kane Tanaka, quienes desafiaron los límites de la esperanza de vida al alcanzar los 122 y 119 años, respectivamente.

Más allá de sus contribuciones científicas, el doctor De la Peña aboga por un cambio de percepción hacia las personas longevas, sugiriendo términos como "persona longeva" en lugar de "viejo" o "anciano". Este enfoque busca reconocer la dignidad y el respeto que merecen quienes han vivido más de un siglo. Su trabajo revela que, sorprendentemente, estos supercentenarios suelen compartir niveles óptimos de colesterol y presión arterial, lo que les permite vivir con buena salud mental y libre de enfermedades cardiovasculares, como ictus o infartos.

El doctor De la Peña también ha tejido un vínculo emocional con aquellos a quienes estudia, conectando a supercentenarios de diferentes partes del mundo y fomentando una sensación de comunidad entre ellos. Según el doctor, esta conexión social es crucial para su calidad de vida, demostrando que el bienestar no reside solo en lo físico, sino también en lo emocional y lo social.

Además de su legado como científico, el doctor De la Peña es un líder que ha sabido combinar ciencia, tecnología y humanismo en el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, una institución que reúne a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales para mejorar la calidad de vida.

Con un enfoque que trasciende los límites tradicionales de la medicina, el doctor Manuel de la Peña, con una vasta experiencia en cardiología y longevidad, sigue inspirando a la comunidad médica y a la sociedad en general, demostrando que el corazón y la mente, cuando se unen, pueden lograr cambios significativos en la vida de las personas.