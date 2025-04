Mudanzas en Alicante; entre la tradición logística y la innovación técnica

El sector del transporte y la logística residencial y empresarial ha evolucionado considerablemente en los últimos años, impulsado por una creciente demanda de eficiencia, puntualidad y servicios integrales. Dentro de este contexto, las mudanzas en Alicante han adquirido un papel relevante, tanto por el dinamismo inmobiliario de la provincia como por el aumento de traslados de particulares y empresas.

La tecnología está contribuyendo a esta transformación con la incorporación de herramientas como el rastreo de vehículos en tiempo real, la firma digital de contratos y la planificación de espacios mediante realidad aumentada, que se consolidan como tendencia en 2025. Frente a este escenario, destacan compañías que han sabido adaptarse con solvencia y profesionalidad.

Es el caso de Portes y Mudanzas CostaBlanca, empresa alicantina con más de 20 años de experiencia en el sector y una amplia gama de servicios especializados, que van desde el embalaje y montaje hasta el transporte y los portes nacionales. En esta entrevista, un representante de la compañía ofrece una visión detallada sobre el presente y futuro de la actividad de las mudanzas, así como sobre las soluciones que están marcando la diferencia en la provincia de Alicante.

¿Cómo ha evolucionado la demanda de servicios de mudanzas en Alicante en los últimos años?

En los últimos años, hemos notado que la gente se muda por cuestiones económicas (sobre todo) y por cuestiones de trabajo. Durante la pandemia, por ejemplo, notamos un aumento en las solicitudes de mudanzas hacia áreas periféricas, ya que muchas familias con niños buscaban espacios más amplios y tranquilos, con edificios de viviendas o urbanizaciones que tuvieran áreas verdes, piscinas e instalaciones deportivas. Si bien es cierto, que unos años después, cuando todo se normalizó, volvíamos a tener clientes de todo tipo.

Lo que también hemos notado es que, con el uso del móvil, los clientes tienen más fácil solicitar presupuestos entre diferentes profesionales. Y sobre todo, el usar las reseñas de otros clientes como referencia y objeto de fiabilidad antes de contratarnos.

¿Qué tipo de clientes son los que más solicitan mudanzas actualmente: particulares, empresas, ¿o ambos por igual?

Solemos tener más clientes particulares, que profesionales.

Entre los clientes particulares, en nuestro caso, abunda dos tipos de perfiles: las familias con niños que cambian de vivienda porque la actual se les ha quedado pequeña, y los clientes jubilados que viven en el campo, y al hacerse mayores, se trasladan a la ciudad para estar más cerca de los hijos, de los comercios y de todo lo que necesiten en el día a día.

Por otro lado, también contamos con una cartera de clientes, que son inmobiliarias, que necesitan nuestra ayuda para vaciado de pisos de alquiler o en venta.

¿Qué ventajas aporta la plataforma elevadora y en qué situaciones es más demandada?

La plataforma elevadora es una herramienta que nos permite vaciar las viviendas por la fachada. Normalmente, nos la solicitan porque el edificio de salida o de entrada cuenta con una escalera muy estrecha, donde los muebles no caben, o no cuenta con ascensor.

Otro de los casos por los que suelen demandar el servicio de la plataforma elevadora es porque la comunidad de vecinos cuenta con un punto en sus estatutos que no permite hacer mudanzas por el interior del edificio, con el fin de preservar la tranquilidad del resto de vecinos o no alterar el buen mantenimiento del inmueble.

Aparte de esto, una de las ventajas de contar con la plataforma elevadora es la rapidez con la que se llega a gestionar el vaciado de un piso. En muy pocas horas conseguimos sacar todos los muebles, electrodomésticos y cajas con pertenencias de las viviendas; y, sobre todo, sin necesidad de desmontar los muebles.

¿De qué manera se garantiza la protección de los muebles y enseres durante el traslado?

Los verdaderos profesionales de las mudanzas contamos con seguros de responsabilidad civil, con el que avalar y garantizar una respuesta ante cualquier accidente durante la mudanza. Gracias a este seguro podemos cubrir y asumir los gastos necesarios, consecuencia de un accidente, rotura, pérdida, etc.

Por experiencia, no todas las empresas de mudanzas o profesionales que ofrecen sus servicios de mudanzas cuentan con este seguro. Por ello, para tranquilidad de todos los clientes, nosotros recomendamos que antes de contratar una mudanza se aseguren de tener esta garantía por parte de los profesionales.

¿Qué servicios complementarios, como vaciado de pisos o embalaje, están ganando mayor protagonismo entre los usuarios?

En la mayoría de los casos, los servicios complementarios que nos demandan los clientes son el de embalaje, vaciado de armarios y desmontaje de muebles.

No obstante, hay clientes que prefieren hacerlo ellos mismos, y en estos casos, nosotros les proporcionamos nuestras cajas especiales para mudanzas, para que sus pertenencias vayan mejor protegidas, plástico de burbujas específico para cristales y demás objetos de este tipo, necesarios para hacer una mudanza.

¿Cuáles son los elementos diferenciales que ofrece Portes y Mudanzas CostaBlanca respecto a otras empresas del sector en la provincia?

Fundamentalmente por las cuestiones mencionadas anteriormente. Como comentaba, no todos los profesionales cuentan con un seguro responsable ante cualquier imprevisto.

En cualquiera de los casos, proporcionamos todo el material de cajas y embalaje a nuestros clientes. Esto otras empresas no lo hacen y son los clientes quienes tienen que autoproveerse de este material.

Por otro lado, en casi todas las mudanzas, es necesario que se soliciten permisos a los ayuntamientos para hacer una mudanza. Muchas veces, surge la necesidad de cortar la calle al tráfico de vehículos por seguridad. O el uso de plataforma elevadora requiere de reservar un espacio de aparcamiento para su colocación. Estos son permisos obligatorios que gestionamos nosotros de parte de nuestros clientes para ahorrarles una molestia.

Consideramos que estas son pequeñas cosas que nos proporcionan un valor añadido y diferencial frente al resto de empresas de nuestra zona.

¿Cómo se estructuran los portes nacionales desde Alicante y qué tipo de perfil suele solicitarlos?

En nuestro caso, lo que más abundan son los portes de particulares que necesitan que les llevemos a casa objetos de gran volumen y que se los subamos a casa. Por ejemplo, una cama con canapé, muebles de segunda mano comprados en Wallapop, etc.

En los últimos meses, hemos tenido una gran demanda de mudanzas compartidas, ya que son más baratas para los clientes. Por ejemplo, 3 mudanzas: una con destino A coruña, con parada en Madrid para recoger otra mudanza y, al regreso, parada en Castilla la Mancha para recoger la última mudanza con destino a Alicante.

¿Qué papel juega la eficiencia logística y la tecnología en el éxito de una mudanza hoy en día, en un contexto marcado por la digitalización, el seguimiento en tiempo real y la creciente demanda de servicios exprés?

Para nosotros, ambos factores son fundamentales en el éxito de cada mudanza. De hecho, si no fuéramos eficientes a nivel logístico no podríamos distinguirnos de nuestros competidores. En la zona de Alicante hay muchas empresas como la nuestra y necesitamos diferenciarnos del resto.

En nuestros 20 años de trayectoria nos hemos adaptado a constantes cambios tecnológicos y los hemos ido implementando en nuestro día a día. Gracias a esto, hemos ido optimizando las rutas de transporte, reduciendo tiempos y costes, y garantizando así un servicio más ágil y eficiente, lo cual se traduce en ventajas para nuestros clientes.

Evidentemente, hemos notado un enorme crecimiento en la solicitud de servicios exprés. Nos hemos acostumbrado a quererlo todo de forma inmediata, lo queremos todo al momento y, además, solemos dejarlo todo para el último momento. Por eso, tenemos muchos clientes que solicitan sus mudanzas o portes de un día para otro.

Por suerte, hoy en día, podemos coordinar equipos de trabajo y vehículos de manera casi inmediata, respondiendo a solicitudes urgentes sin comprometer la calidad del servicio.

Portes y Mudanzas CostaBlanca se ha consolidado como un actor clave en el sector de las mudanzas en Alicante gracias a su compromiso con la calidad, la puntualidad y la cercanía. La profesionalización de sus servicios, la incorporación de soluciones técnicas como plataformas elevadoras y la optimización del proceso logístico refuerzan su posición como una opción de referencia para quienes buscan mudanzas económicas en Alicante sin renunciar a la seguridad ni al cuidado de sus pertenencias.

De cara al futuro, la compañía continuará adaptándose a las nuevas necesidades del mercado con propuestas eficaces, seguras y personalizadas. La sostenibilidad y la experiencia del cliente se perfilan como ejes centrales en esta evolución, con medidas como el uso de embalajes reciclables, rutas optimizadas para reducir emisiones y servicios adaptados a cada situación específica, desde traslados urgentes hasta artículos de gran valor o mudanzas nocturnas.

Portes y Mudanzas CostaBlanca apuesta por un modelo de mudanza integral, moderno y respetuoso con el entorno.