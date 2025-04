All CMS presenta la Guía del CFO para reducir el riesgo de fraude

La consultora All CMS, especializada en soluciones de gestión financiera, ha presentado su guía para reducir el riesgo de fraude en las direcciones financieras de empresas españolas, donde aborda esta problemática en auge.

El fraude en los pagos es una de las amenazas financieras más comunes en el mundo empresarial actual. Las compañías se enfrentan a un incremento en ataques como el BEC (correo electrónico corporativo comprometido) y la explotación de sistemas de autenticación débiles, lo que pone en riesgo su reputación y estabilidad financiera. Ante este panorama, es fundamental que los CFO (directores financieros) adopten estrategias para mitigar estas amenazas.

Uno de los fraudes más frecuentes es el BEC, donde los delincuentes envían correos electrónicos falsificados haciéndose pasar por ejecutivos de alto nivel para solicitar transferencias urgentes. También existen fraudes relacionados con pagos electrónicos y cheques, los cuales siguen siendo vulnerables. Asimismo, el uso de deepfake en la suplantación de identidad mediante voz y los ataques de ransomware representan un peligro creciente para las empresas.

Los CFO deben estar atentos a riesgos como el spear phishing, que aprovecha deficiencias en los procesos de autenticación, o el acceso no controlado de exempleados a cuentas bancarias. Además, la falta de supervisión en las operaciones financieras puede generar pérdidas significativas.

Para reducir estos riesgos, es clave implementar flujos de trabajo estandarizados con auditoría completa, reforzar la seguridad en los accesos con autenticación robusta y monitorizar constantemente las cuentas bancarias. La detección en tiempo real de transacciones sospechosas y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas también son medidas fundamentales en la lucha contra el fraude.

Más allá de la tecnología, es fundamental construir una cultura organizacional enfocada en la prevención, donde los empleados reciban formación continua sobre las amenazas emergentes y las mejores prácticas para evitar fraudes. La combinación de procesos sólidos, herramientas seguras y un equipo financiero bien preparado permitirá a las empresas minimizar el impacto de estos delitos y proteger su estabilidad.

"El fraude no solo supone una amenaza financiera, sino que también supone un riesgo para la integridad de toda la empresa. La prevención es la mejor defensa", concluye Pierre Bouaziz, socio de All CMS.

All CMS es una consultora centrada en las necesidades de sus clientes para gestionar el cambio hacia nuevos modelos de gestión de tesorería y automatización de pagos. All CMS une el conocimiento de las mejores aplicaciones de tesorería con la experiencia de su equipo de consultores para guiar a las empresas en la transformación de la función de los tesoreros. Es reconocida por su experiencia en soluciones financieras, ofreciendo un conjunto completo de herramientas para resolver la conectividad bancaria bidireccional, proporcionar visibilidad inmediata de la posición de tesorería, gestionar las posiciones intercompañía, automatizar la clasificación de operaciones bancarias y su contabilización y ejecutar pagos de forma segura, sin riesgo de error manual o fraude. Su enfoque centrado en el cliente y su historial probado hacen de All CMS la elección ideal para empresas que buscan optimizar su infraestructura financiera.

