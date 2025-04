Nace la plataforma El Defensor del Afectado para proteger los derechos de los consumidores

El Defensor del Afectado irrumpe en el panorama de defensa del consumidor con una misión clara: acabar con los abusos de bancos, aseguradoras y grandes empresas. Con un modelo accesible y sin provisión de fondos, la plataforma ofrece información, asesoramiento y un canal de denuncia para que los afectados puedan reclamar sin obstáculos En un contexto donde los consumidores sufren abusos constantes por parte de entidades bancarias, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones y otros sectores, nace el Defensor del Afectado, una plataforma que se posiciona como el aliado clave para aquellos que buscan justicia y defensa ante prácticas abusivas.

Con el objetivo de empoderar a los ciudadanos y brindarles herramientas eficaces para hacer valer sus derechos, defensordelafectado.com ofrece información clara, asesoramiento y un canal de denuncia para casos de fraudes, cláusulas abusivas y malas prácticas empresariales. Siendo su principal objetivo y misión: garantizar que los afectados no queden indefensos ante situaciones injustas.

El Defensor del Afectado facilita el acceso a la justicia a los afectados por abusos e injusticias por parte de grandes corporaciones

En un escenario que recuerda la legendaria batalla de David contra Goliat, El Defensor del Afectado.com surge como la honda con la que los ciudadanos pueden hacer frente a las grandes corporaciones. Mientras los bancos, empresas de teleco, automovilísticas, etc. cuentan con poderosos equipos legales y recursos prácticamente ilimitados, esta plataforma proporciona a los consumidores las herramientas y el respaldo necesarios para equilibrar la balanza de la justicia.

La plataforma colabora con importantes gabinetes legales especializados en reclamaciones y asociaciones de consumidores para proporcionar soluciones efectivas y accesibles. El portal se convierte en un punto de referencia en la defensa del consumidor en España, proporcionando tanto una vía informativa como el medio directo para iniciar los trámites de reclamación.

La iniciativa busca consolidarse como una fuente confiable y de referencia para consumidores afectados y medios de comunicación, aportando datos y casos relevantes en la lucha por la justicia económica y social.

"Cada día, miles de personas son víctimas de prácticas abusivas sin saber cómo actuar. Lo que refuerza el propósito de darles voz, así como las herramientas necesarias para reclamar lo que es justo y además les pertenece", explica Ángela Cánovas, directora de Comunicación de el Defensor del Afectado.

En esta línea, proporciona un modelo a éxito accesible, donde los interesados no tendrán que realizar provisión de fondos y podrán beneficiarse de un estudio de viabilidad gratuito. El Defensor del Afectado aboga por la democratización de las reclamaciones y permite que, en casi todos los ámbitos de reclamación (como reclamaciones bancarias o reclamaciones de tarjetas revolving) los afectados no tengan que hacer desembolsos y solo paguen cuando haya una resolución favorable. Todo parte de un análisis de todas las áreas donde cada afectado puede reclamar, lo que hacen de forma gratuita, tras aportar la documentación en su plataforma online a la que se puede acceder en el siguiente enlace: https://defensordelafectado.com/app/reclamaYa.