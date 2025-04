La Dra. Meskheli ofrece 10 trucos actuales de maquillaje

"El maquillaje ha cambiado mucho, en el siglo XXI los procedimientos, acabados y las expectativas son totalmente distintos a los que conocieron nuestras madres y abuelas al maquillarse. Las caras también han cambiado, las estructuras óseas, los marcos definidos por el cabello, pero tranquilas" La Dra. Mari Meskheli, doctora en Farmacia y directora creativa de la firma de cosmética Delfy, conoce y comparte todas las novedades, sus mejores trucos para lograr un maquillaje impecable, duradero y con acabado profesional. delfycosmetics.com/es/

1. Preparar la piel con primer, no solo con crema hidratante

El primer no es solo una moda: ayuda a suavizar la textura de la piel, disimular poros y fijar la base. Hay que escoger uno adaptado al tipo de piel: "matificante si eres grasa, hidratante si estás seca o cansada".

2. Cambiar la brocha por esponja húmeda para la base

Aplicar la base con esponja húmeda (no mojada) da un acabado más integrado, ligero y natural. Además, evita acumulaciones de producto y es ideal para retoques sin marcar texturas.

3. La línea de las pestañas es el nuevo eyeliner

En lugar de delinear sobre el párpado, se pueden hacer pequeños puntos con lápiz negro entre las raíces de las pestañas. Eleva la mirada sin que se note y crea la ilusión de más densidad.

4. Crear dimensión con sombras mate y satinadas

Usar tonos neutros mate en la cuenca del ojo y satinados en el párpado móvil para agrandar visualmente la mirada sin sobrecargarla.

5. Cambiar el delineado tradicional por sombrear la línea inferior de pestañas

En lugar de marcar el párpado superior, aplica sombra en la línea inferior de pestañas y difumina con pincel pequeño. Este gesto da profundidad a la mirada sin endurecer los rasgos y aporta un toque moderno y sofisticado.

6. Pestañas curvadas con volumen definido

Aplicar la máscara con movimientos en zigzag desde la raíz para levantar las pestañas y separarlas, logrando un efecto abanico sin grumos.

7. Perfilado invisible para unos labios más llenos

Usar un perfilador en tono natural para marcar ligeramente el contorno y difuminarlo hacia el interior antes de aplicar el labial. El resultado: volumen sin líneas marcadas.

8. Un toque de colorete en crema o líquido da efecto buena cara al instante

Aplicar en las mejillas y difuminar hacia las sienes para un efecto lifting inmediato y un acabado saludable.

9. Cejas peinadas con gel para estructurar el rostro

Peinar las cejas hacia arriba con un gel fijador transparente o con color para dar forma y definición sin necesidad de maquillarlas en exceso.

10. Iluminar el lagrimal con un toque de sombra dorada o champagne

Aplicar una pequeña cantidad de sombra brillante en el lagrimal, despierta la mirada al instante, aporta frescura y agranda visualmente los ojos. Es un gesto rápido, pero con mucho efecto.

