Barcelona debate el packaging del mañana en el E-Show Next

Los próximos 9 y 10 de abril, la ciudad de Barcelona será escenario del E-Show Next, uno de los encuentros más relevantes del e-commerce y el marketing digital. El evento reunirá a profesionales, marcas y startups para abordar los principales retos del ecosistema online, con especial atención en aspectos como la automatización logística, la inteligencia artificial aplicada al retail y el consumo responsable. Entre los espacios temáticos, destaca el Beyond Borders Hub, centrado en logística, marketplaces y sostenibilidad.

En este contexto, Capsa Packaging participará como expositor en el Beyond Borders Hub, presentando sus soluciones para optimizar el embalaje en el comercio online. Entre ellas, destaca la caja Capsa 2in1®, reutilizable y multifunción, diseñada para mejorar la eficiencia operativa gracias a su mayor resistencia, reducción de tiempos de montaje y facilidad en devoluciones. Además, Alexandra Cid Gerlach, Directora de Marketing de Capsa, ofrecerá una ponencia sobre el caso de éxito de MediaMarkt, que logró disminuir roturas en un 43% y reducir costes al reutilizar la caja al menos 6 veces. Se mostrarán también los resultados del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que evidencian hasta un 80% reducción en la huella de carbono al reutilizar la misma caja Capsa 2in1® seis veces, en comparación con el uso de seis cajas convencionales de un solo uso.

La participación de Capsa Packaging confirma la creciente importancia de la innovación en embalaje para desarrollar modelos logísticos adaptados a la demanda global, que ofrezcan una mayor resistencia en los envíos, un proceso de devolución más eficiente y la disminución de tiempos de montaje en el almacén.

Durante las dos jornadas, se presentarán también casos de éxito y herramientas que responden a los nuevos hábitos de consumo, marcados por la inmediatez y la calidad en la entrega. En este sentido, la aportación de Capsa 2in1® y otras soluciones de la compañía facilita la reutilización, el ahorro de espacio y la resistencia en el transporte, por lo que contribuye a la eficiencia logística y a los objetivos de sostenibilidad del sector.

El E-Show Next se consolida así como un espacio de intercambio de conocimiento, donde expertos y representantes de marcas nacionales e internacionales buscan soluciones que agilicen la logística y simplifiquen la operativa del e-commerce. Por su parte, el Beyond Borders Hub se convierte en un punto de encuentro clave para analizar cómo el packaging puede responder a las exigencias logísticas de un mercado cada vez más interconectado.