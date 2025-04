Los tres rostros del trastorno por déficit de atención e hiperactividad

En un mundo cada vez más acelerado, la capacidad de concentración y la gestión del comportamiento son habilidades cruciales. Sin embargo, para un porcentaje significativo de la población infantil, adolescente y adulta, estas tareas representan un desafío diario. Hablamos del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una condición neurobiológica compleja que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, a menudo, es malinterpretada. Lejos de ser una simple cuestión de "mala conducta" o "falta de voluntad", el TDAH tiene bases neurológicas y se manifiesta de diversas maneras. Comprender sus diferentes presentaciones es el primer paso para ofrecer el apoyo adecuado y mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan y sus familias. En este artículo, exploraremos los tres tipos principales de TDAH reconocidos actualmente, desmitificando esta condición y señalando dónde encontrar ayuda experta para el TDAH Málaga.

¿Qué es exactamente el TDAH? Antes de sumergirnos en sus tipos, es fundamental definir qué es el TDAH. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), la guía de referencia en salud mental, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo.

Es crucial entender que:

Es de base neurobiológica: Implica diferencias en la estructura y función cerebral, especialmente en áreas responsables de la atención, el control de impulsos y la función ejecutiva (planificación, organización, memoria de trabajo).

No es culpa de la persona: No se debe a pereza, falta de inteligencia o mala crianza, aunque un entorno de apoyo es vital para su manejo.

Es persistente: Los síntomas deben estar presentes durante al menos seis meses y en un grado que es inconsistente con el nivel de desarrollo.

Afecta múltiples ámbitos: Los síntomas deben manifestarse en dos o más contextos (por ejemplo, en casa y en la escuela/trabajo) y causar un deterioro significativo en el funcionamiento social, académico o laboral.

Puede persistir en la adultez: Aunque a menudo se diagnostica en la infancia, el TDAH no siempre desaparece. Muchos adultos continúan experimentando síntomas, aunque estos pueden manifestarse de forma diferente.

Los tres rostros del TDAH: Las presentaciones oficiales El DSM-5 clasifica el TDAH en tres "presentaciones" o subtipos, dependiendo de qué conjunto de síntomas (inatención o hiperactividad/impulsividad) predomina. Es importante señalar que la presentación puede cambiar a lo largo de la vida de una persona.

Presentación Predominantemente Inatenta:

Esta es la imagen que muchas veces no asociamos popularmente con el TDAH, ya que la hiperactividad física no es el rasgo dominante. Las personas con esta presentación luchan principalmente con la atención sostenida, la organización y el seguimiento de instrucciones. A menudo se les describe como "soñadores", "despistados" o "en las nubes".

Síntomas Característicos (se requieren al menos 6 para diagnóstico en niños, 5 para adolescentes/adultos):

A menudo no presta atención suficiente a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades.

Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas (p. ej., le cuesta seguir una conversación larga, una lectura extensa o una clase).

Parece no escuchar cuando se le habla directamente (su mente parece estar en otro lugar).

No sigue las instrucciones y no logra terminar las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales (no por desafío, sino por dificultad para mantener el foco).

Tiene dificultad para organizar tareas y actividades (manejo del tiempo, mantener materiales en orden, trabajo desordenado).

Evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o preparación de informes).

Pierde cosas necesarias para tareas o actividades (material escolar, lápices, libros, herramientas, llaves, cartera, gafas, móvil).

Se distrae fácilmente por estímulos externos.

Es olvidadizo en las actividades diarias (hacer recados, devolver llamadas, pagar facturas, acudir a citas).

Retos Específicos: Esta presentación puede pasar desapercibida, especialmente en niñas, ya que no suelen ser disruptivos. Sin embargo, el impacto académico y social puede ser significativo. Pueden sufrir académicamente a pesar de ser inteligentes, tener baja autoestima por sentir que "no dan la talla" y experimentar ansiedad relacionada con el rendimiento. Encontrar un diagnóstico certero para este tipo de TDAH es crucial para evitar que se confunda con simple distracción o desinterés.

Presentación Predominantemente Hiperactiva-Impulsiva:

Esta es la imagen más estereotipada del TDAH: la persona que no puede quedarse quieta y actúa sin pensar. La hiperactividad se refiere a un exceso de actividad motora, mientras que la impulsividad implica tomar decisiones precipitadas o actuar sin considerar las consecuencias.

Síntomas Característicos (se requieren al menos 6 para diagnóstico en niños, 5 para adolescentes/adultos):

Hiperactividad:Juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento.

Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado (en clase, en la oficina, etc.).

Corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado (en adolescentes o adultos, puede limitarse a sentirse inquieto).

Es incapaz de jugar o de dedicarse tranquilamente a actividades recreativas.

Suele estar "en marcha", actuando como si fuera impulsado por un motor.

Habla excesivamente.

Impulsividad:Precipita respuestas antes de haber sido completada la pregunta.

Le es difícil esperar su turno.

Interrumpe o se inmiscuye con otros (p. ej., se mete en conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso).

Retos Específicos: Las personas con esta presentación suelen ser más visibles y pueden ser etiquetadas como "problemáticas" o "disruptivas". Pueden tener dificultades en las relaciones sociales debido a la impulsividad (interrumpir, no esperar turnos) y enfrentar problemas de disciplina en la escuela o el trabajo. La necesidad constante de movimiento puede ser agotadora para ellos y para quienes les rodean. Gestionar la hiperactividad y la impulsividad asociadas al TDAH Málaga requiere estrategias específicas y comprensión.

Presentación Combinada:

Como su nombre indica, esta presentación se diagnostica cuando una persona cumple los criterios tanto para la presentación inatenta como para la hiperactiva-impulsiva. Es decir, presenta suficientes síntomas de ambos grupos (al menos 6 de cada grupo en niños, 5 en adolescentes/adultos).

Características: Los individuos con TDAH combinado experimentan una mezcla de los desafíos descritos anteriormente. Pueden ser olvidadizos y desorganizados, al mismo tiempo que inquietos e impulsivos. La combinación de síntomas puede variar en intensidad y manifestación en diferentes situaciones.

Retos Específicos: Esta es, de hecho, la presentación más comúnmente diagnosticada. Los desafíos pueden ser particularmente complejos, ya que la persona debe lidiar simultáneamente con dificultades atencionales y de control de impulsos/actividad. El impacto en la vida diaria puede ser considerable, afectando el rendimiento académico, las relaciones interpersonales, la autoestima y el funcionamiento general. Abordar el TDAH en su presentación combinada exige un enfoque terapéutico integral.

La importancia crucial de un diagnóstico profesional y personalizado Identificar correctamente la presentación del TDAH es fundamental, pero es solo el principio. Un diagnóstico preciso debe ser realizado por profesionales cualificados (como psicólogos clínicos, neuropsicólogos, psiquiatras o neuropediatras) a través de una evaluación exhaustiva. Esta evaluación suele incluir:

Entrevistas clínicas detalladas con el individuo y/o sus padres/tutores.

Escalas y cuestionarios estandarizados para evaluar síntomas y su impacto.

Observación del comportamiento (si es posible).

Evaluación neuropsicológica para medir funciones ejecutivas, atención, memoria, etc.

Descarte de otras condiciones médicas o psicológicas que puedan explicar los síntomas.

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento debe ser multimodal y personalizado. No existe una "cura" para el TDAH, pero sí estrategias muy efectivas para manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida. El plan de intervención puede incluir:

Terapia Psicológica: Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) para desarrollar habilidades de organización, manejo del tiempo, control de impulsos y regulación emocional. Terapia de modificación de conducta.

Entrenamiento para Padres: Estrategias para manejar el comportamiento en casa y apoyar el desarrollo del niño.

Adaptaciones Educativas: Apoyos en el aula, como tiempo extra en exámenes, asientos preferenciales, instrucciones claras y divididas.

Medicación: En algunos casos, los medicamentos estimulantes o no estimulantes pueden ser muy efectivos para mejorar la concentración y reducir la hiperactividad/impulsividad, siempre bajo prescripción y supervisión médica.

Coaching para TDAH: Estrategias prácticas para la vida diaria, especialmente útil para adolescentes y adultos.

Encontrando apoyo especializado para el TDAH en Málaga: Centro Unidiverso Vivir con TDAH, o criar a un hijo con TDAH, presenta desafíos únicos. La búsqueda de información fiable y apoyo profesional es un paso esencial. Para las familias y personas que buscan respuestas y soluciones para el TDAH , existen recursos especializados que marcan la diferencia.

Centro Unidiverso, ubicado en Málaga, se ha consolidado como un referente en la evaluación, diagnóstico e intervención del TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo. Su equipo multidisciplinar, compuesto por psicólogos, neuropsicólogos, logopedas y terapeutas ocupacionales, comprende profundamente las complejidades del TDAH en todas sus presentaciones y a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

En Centro Unidiverso entienden que cada persona con TDAH es única. Por ello, ofrecen:

Evaluaciones Diagnósticas Completas: Utilizando las herramientas más actualizadas para un diagnóstico preciso del TDAH , diferenciándolo de otras posibles condiciones.

Planes de Intervención Personalizados: Diseñando programas terapéuticos a medida que abordan las necesidades específicas de cada individuo, ya sea niño, adolescente o adulto.

Terapias Basadas en la Evidencia: Implementando enfoques como la TCC, entrenamiento en funciones ejecutivas, y terapia de juego adaptada.

Apoyo Familiar Integral: Ofreciendo orientación y herramientas a los padres y cuidadores para crear un entorno de apoyo en casa.

Coordinación con Centros Educativos: Colaborando con colegios e institutos para implementar adaptaciones y estrategias efectivas en el ámbito académico.

La experiencia y el enfoque centrado en la persona de Centro Unidiverso lo convierten en un aliado fundamental para quienes enfrentan los retos del TDAH. Su compromiso va más allá del diagnóstico; buscan empoderar a las personas con TDAH para que alcancen su máximo potencial.

Conclusión: Un futuro más claro con comprensión y apoyo El TDAH es mucho más que un simple problema de atención o exceso de energía. Es una condición neurobiológica real con tres presentaciones distintas: inatenta, hiperactiva-impulsiva y combinada. Reconocer estos subtipos es vital para desterrar mitos, fomentar la empatía y, sobre todo, buscar la ayuda adecuada.

Con un diagnóstico temprano y preciso, y un plan de intervención personalizado, las personas con TDAH pueden aprender a gestionar sus síntomas, potenciar sus fortalezas (que también las tienen, como la creatividad o la energía) y llevar una vida plena y satisfactoria.

Si usted o alguien que conoce en Málaga está lidiando con dificultades de atención, organización, impulsividad o hiperactividad, y sospecha que podría tratarse de TDAH, no dude en buscar orientación profesional. Centros especializados como Centro Unidiverso ofrecen la experiencia y el apoyo necesarios para navegar el camino del TDAH Málaga, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento y bienestar. La comprensión es el primer paso hacia un futuro más brillante.