Residencia por Arraigo Socioformativo; Una nueva oportunidad para la regularización de extranjeros

Barcelona, [05/04/2025] – La autorización de residencia temporal por Arraigo Socioformativo se ha consolidado como una alternativa viable para que los extranjeros en situación irregular en España puedan regularizar su situación a través de la formación y capacitación laboral. Esta modalidad, incluida en el Nuevo Reglamento de Extranjería, busca facilitar la integración social y profesional de quienes desean establecerse y contribuir al tejido económico del país.

¿Qué supone el Arraigo Socioformativo? Se dirige a aquellas personas extranjeras que desean ingresar al mercado laboral mediante la realización de una formación reglada. Esta medida no solo fomenta la inclusión social, sino que también ofrece una vía efectiva para la regularización migratoria. A través de esta opción, el gobierno español busca responder a las necesidades de integración de los migrantes y, al mismo tiempo, suplir la demanda de mano de obra en sectores estratégicos.

Requisitos generales para la residencia por Arraigo Para acceder a esta autorización de residencia, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos generales, entre ellos:

Residencia en España: El solicitante debe encontrarse físicamente en el país en el momento de la solicitud y no estar tramitando asilo o refugio.

Permanencia mínima de dos años: Es obligatorio demostrar una estancia continuada en España durante al menos dos años.

Ausencia de antecedentes penales: Se requiere presentar un certificado que acredite la inexistencia de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido en los últimos cinco años.

No estar en la lista de personas rechazables en el espacio Schengen: Si otro país europeo ha solicitado la prohibición de entrada del solicitante, su petición puede ser denegada.

Pago de la tasa administrativa: Es imprescindible abonar la tasa correspondiente para la tramitación de la solicitud.

Requisitos específicos necesarios para el Arraigo Socioformativo Además de los requisitos generales, los interesados en esta modalidad de arraigo deben cumplir con condiciones específicas como:

Inscripción en una formación reglada: El solicitante debe estar matriculado en un programa educativo reconocido por el sistema español.

Plazo de solicitud: Debe presentarse con dos meses de antelación al inicio del curso si existe un plazo de inscripción definido.

Acreditación de la matrícula: Una vez aprobada la residencia, el estudiante debe demostrar su inscripción en la formación dentro de tres meses.

Cambio de formación: Se permite cambiar de curso siempre que el nuevo cumpla con los requisitos exigidos.

¿Qué cursos son válidos para el Arraigo Socioformativo? Para que la formación sea válida dentro de esta modalidad, debe pertenecer a alguna de las siguientes categorías:

Formación profesional oficial

Educación para adultos regulada

Cursos promovidos por los Servicios Públicos de Empleo, orientados a profesiones con alta demanda laboral

También, se consideran válidas las formaciones profesionales de grado C, cursos de idiomas en centros acreditados y programas educativos oficiales contemplados en el Real Decreto 659/2023.

¿Con qué beneficios cuenta el Arraigo Socioformativo? Este tipo de residencia otorga múltiples ventajas a los extranjeros que desean regularizar su situación en España:

Permite trabajar en cualquier sector hasta 30 horas semanales, lo que facilita la combinación de estudios y empleo.

Posibilidad de modificar la autorización de arraigo socioformativo a una residencia y trabajo por cuenta ajena en cualquier área**, lo que aumenta las oportunidades de empleo formal.

Opción de cambiar el arraigo socioformativo a un permiso por cuenta propia, ofreciendo alternativas de emprendimiento a los solicitantes.

Proceso de solicitud Para iniciar el trámite, se deben seguir los siguientes pasos:

Acudir a la oficina de extranjería correspondiente, según el lugar de residencia.

Reunir y presentar toda la documentación necesaria para evitar rechazos o demoras en el proceso.

Abonar la tasa administrativa y completar el formulario correspondiente.

Esperar la resolución final de la solicitud, que puede tardar varias semanas.

Banchio Abogado , un despacho especializado en derecho de extranjería con sede en Barcelona, ofrece asesoría especializada a personas extranjeras en la tramitación de permisos de residencia y autorizaciones por arraigo, incluyendo el arraigo socioformativo, en todo el territorio español. Estas vías legales están especialmente destinadas a quienes cumplen con los requisitos establecidos y desean regularizar su situación migratoria, permitiéndoles vivir y trabajar en España con plena seguridad jurídica. Para más información sobre este procedimiento, puedes contactarnos directamente o acudir a las oficinas de extranjería correspondientes.