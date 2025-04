Sistema PA-100 AST de Sysmex; Revolucionando el diagnóstico y tratamiento de las ITU con precisión

El sistema reduce el tiempo de diagnóstico de las infecciones del tracto urinario (ITU) a solo 15 minutos y determina los antibióticos óptimos en 30 minutos. Un análisis publicado recientemente sugiere un alto potencial de ahorro en costes sanitarios basado en un modelo de estimaciones en España. Reconocido con el Premio Longitude de 8 millones de libras, esta innovadora herramienta está transformando el enfoque global hacia la resistencia antimicrobiana (AMR).

El sistema PA-100 AST de Sysmex está redefiniendo el estándar de atención para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas. Combinando tecnología de nanofluídica de vanguardia con pruebas rápidas de susceptibilidad antimicrobiana (AST), el sistema ofrece resultados en 45 minutos, eliminando los retrasos asociados con los análisis tradicionales de laboratorio. En entornos clínicos, esta innovación permite a los profesionales de la salud tomar decisiones basadas en evidencia de manera oportuna, mejorando los resultados para los pacientes.

Millones de personas sufren ITU en todo el mundo Las ITU están entre las infecciones bacterianas más comunes, afectando a más de 400 millones de personas en todo el mundo cada año. Los retrasos en el diagnóstico y la dependencia de tratamientos antibióticos empíricos a menudo conducen a resultados subóptimos, infecciones secundarias y un aumento de la resistencia antimicrobiana (AMR). El sistema PA-100 AST de Sysmex cierra esta brecha con una sensibilidad reportada del 84 % y una especificidad del 99 %, garantizando una atención rápida y precisa, al tiempo que reduce la dependencia de antibióticos de amplio espectro, un paso crítico para frenar el avance de la AMR.

Alain Baverel, Presidente y CEO de Sysmex Europe SE, comentó que “el sistema PA-100 AST representa una innovación clave en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Al proporcionar a los médicos información diagnóstica rápida y precisa, podemos transformar la forma en que se tratan las infecciones urinarias en todo el mundo. Esta herramienta no solo beneficia a los pacientes, sino que también fortalece la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud".

Impacto económico en el sistema sanitario español Un reciente modelo de impacto presupuestario sugiere que la implementación del sistema PA-100 AST en el sistema de salud pública español podría generar eficiencias en la gestión de las ITU. El análisis proyecta un ahorro potencial en el primer año, suponiendo una adopción del 100 %, con reducciones acumulativas en costos durante los siguientes tres años. Estas estimaciones se basan en la disminución prevista de complicaciones secundarias, hospitalizaciones y costes indirectos, como la pérdida de productividad.

Takashi Ono, miembro del Consejo de Administración y Director Ejecutivo Senior de Sysmex Corporation, señaló:

"Al abordar una de las principales causas del uso indebido de antibióticos, el sistema PA-100 AST de Sysmex se alinea perfectamente con los esfuerzos globales para combatir la resistencia antimicrobiana. Este sistema permite a los profesionales de la salud tomar decisiones basadas en la evidencia en el momento adecuado, beneficiando tanto a los pacientes como a la salud pública".

Premio Longitude para el sistema PA-100 AST Más allá de su utilidad económica y clínica, los logros del sistema han sido ampliamente reconocidos. El año pasado, el sistema PA-100 AST recibió el Premio Longitude, un galardón de 8 millones de libras otorgado a innovaciones que abordan la AMR. Este reconocimiento destaca la capacidad del sistema para mejorar los resultados de los pacientes y mitigar la crisis global de resistencia antimicrobiana.

Identificación de bacteriuria en solo 15 minutos El innovador enfoque del sistema PA-100 AST utiliza un cartucho compacto, del tamaño de un teléfono móvil, para identificar bacteriuria en 15 minutos y determinar los antibióticos efectivos en los siguientes 30 minutos. Esto reduce los retrasos en el tratamiento y las complicaciones.

Acerca de Sysmex Europe SE

Sysmex apoya a los profesionales de la salud y a los pacientes en todo el mundo con una amplia gama de productos y soluciones de diagnóstico médico en diversas áreas. Con más de 50 años de experiencia en diagnóstico in vitro, seguimos desarrollando nuestro portafolio de productos y servicios para cubrir todo el recorrido del paciente en la atención médica. Nuestras soluciones multifuncionales trabajan junto con reactivos de alta calidad y un servicio eficiente para crear una mejor experiencia sanitaria para todos.

Sysmex Europe SE es una subsidiaria de Sysmex Corporation, con sede en Kobe, Japón. Desde nuestras oficinas en Hamburgo, atendemos a nuestras filiales, distribuidores y clientes en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).