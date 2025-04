Matemáticas en Infantil; Aprender con la vida cotidiana, el método de Casvi Villaviciosa

Para muchos niños, las matemáticas pueden parecer un concepto abstracto y desafiante. La forma tradicional de enseñarlas, basada en la repetición y la memorización, puede dificultar la comprensión real de los números y sus aplicaciones en la vida diaria. Esto puede generar frustración y desmotivación en los más pequeños, haciendo que perciban esta materia como algo complejo y poco atractivo.

Estudios realizados por expertos en Educación Infantil han demostrado que el aprendizaje significativo es clave para que los niños comprendan y retengan los conceptos matemáticos. Según un informe de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO), los alumnos que experimentan las matemáticas en contextos cotidianos tienen un mejor desarrollo del pensamiento lógico y analítico a largo plazo.

La necesidad de un enfoque práctico y significativo El aprendizaje en la infancia se basa en la exploración, el juego y la conexión con experiencias significativas. Sin embargo, si las matemáticas no se integran de manera natural en la vida cotidiana de los niños, corremos el riesgo de que las perciban como algo ajeno a su realidad. Numerosos estudios han demostrado que la comprensión de los conceptos numéricos se fortalece cuando los niños los experimentan en situaciones concretas y familiares. Entonces, ¿cómo se puede transformar la enseñanza de las matemáticas para que sea realmente efectiva y emocionante desde la infancia?

La neuroeducación ha resaltado la importancia de un enfoque multisensorial en el aprendizaje matemático. Según investigaciones de la Universidad de Stanford, el uso de estrategias prácticas mejora la retención de conceptos matemáticos en niños de 3 a 6 años, al permitirles visualizar y manipular los números en diferentes contextos.

La solución: Matemáticas aplicadas en el PEP del IB En el Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional (IB), las matemáticas se abordan, desde E. Infantil, de una manera diferente. Mediante un enfoque basado en la indagación y el aprendizaje a través de la vida cotidiana. En lugar de aprender números y operaciones de forma aislada, los niños descubren los conceptos matemáticos de manera natural y divertida a través de experiencias prácticas. Estos son algunos ejemplos:

Las matemáticas en el juego: Contar juguetes, clasificar bloques por tamaño y color o medir ingredientes en una receta ayuda a los niños a desarrollar habilidades matemáticas sin esfuerzo.

Exploración del entorno: En actividades al aire libre, los niños aprenden geometría al identificar formas en la naturaleza o comprenden la simetría en los elementos que los rodean.

Situaciones reales: A través de la compra y venta en mercadillos simulados, los alumnos entienden el valor del dinero y la importancia de los cálculos básicos.

Proyectos interdisciplinarios: Las matemáticas no se estudian de manera aislada, sino integradas con otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, en un proyecto de construcción de maquetas, los niños aprenden sobre medidas, proporciones y volúmenes.

"Desde edades tempranas, queremos que nuestros alumnos vean las matemáticas como una herramienta poderosa y divertida que pueden usar en su vida diaria. A través del juego y la exploración, logramos que comprendan los conceptos de manera profunda y significativa", explica Ana de la Calle, coordinadora de E. Infantil en el Colegio Internacional Casvi Villaviciosa. Centro escolar en Madrid abanderado en la inclusión de la metodología del Bachillerato Internacional en las aulas. Se encuentra en el ranking de los 100 Mejores Colegios IB de Europa.

Gema Grañeda, coordinadora del PEP en este centro madrileño, añade: "La enseñanza de las matemáticas desde un enfoque vivencial refuerza la confianza de los niños en su capacidad de resolver problemas y fomenta un pensamiento crítico desde edades muy tempranas".

Colegio Internacional Casvi Villaviciosa: Un modelo educativo que fomenta el aprendizaje significativo En Casvi Villaviciosa, el enfoque del Programa PEP del IB (Infantil y Primaria), garantiza que los niños no solo aprendan matemáticas. También que las vivan y las disfruten. Gracias a una metodología basada en la indagación y en experiencias reales, los alumnos de este centro escolar desarrollan un pensamiento matemático sólido desde Educación Infantil, lo que les permite afrontar con confianza retos académicos futuros.

Un claro ejemplo de este compromiso con la enseñanza innovadora es el uso de estrategias didácticas que transforman las matemáticas en una materia lúdica y accesible. Mediante todo tipo de actividades prácticas, los niños experimentan un acercamiento que fortalece su comprensión numérica y su capacidad de resolución de problemas.

"Desde Educación Infantil, fomentamos en nuestros alumnos una mentalidad crítica y resolutiva. Aplicar las matemáticas en situaciones reales no solo les ayuda a aprender mejor. También les permite ver su utilidad en el mundo que los rodea", destaca Pablo Martín, jefe de estudios del Colegio Internacional Casvi Villaviciosa.