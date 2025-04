Equipo Juana Crespo impulsa la preservación de la fertilidad con mantenimiento gratuito hasta los 40

Equipo Juana Crespo es la primera clínica de fertilidad que ofrece el mantenimiento gratuito hasta que la paciente cumple 40 años. España es uno de los países con más mujeres que vitrifican sus óvulos, pero es fundamental seguir informando sobre la importancia de este tratamiento En la última década, los nacimientos de madres de 40 o más años han aumentado un 8,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La maternidad se ha convertido en un desafío para muchas mujeres, que postergan este momento debido a cambios en su estilo de vida y a factores sociolaborales que dificultan la concepción. Frente a esta realidad, la vitrificación de óvulos se presenta como una solución clave.

Por ello, impulsa medidas que facilitan e impulsan la maternidad en estas nuevas condiciones. Así, ha implementado el mantenimiento gratuito hasta los 40 años, con tal de incrementar la accesibilidad a este tratamiento.

"La planificación de la vida reproductiva va mucho más allá de congelar óvulos, se trata de tener hijos", señala la Dra. Juana Crespo. Además, destaca que este plan también permite identificar qué órgano es necesario preservar para un envejecimiento reproductivo saludable.

La realidad social de las mujeres en España ha cambiado drásticamente en 50 años. Ahora, entre los 20 y 30 años, las prioridades ya no son encontrar un marido y formar una familia, sino desarrollar su vida académica y laboral.

Es importante señalar que muchas mujeres recurren a la congelación de óvulos a partir de los 35 años, cuando la calidad de la reserva ovárica ya ha disminuido considerablemente. De esta forma, es necesario concienciar a las mujeres de los factores biológicos que afectan a la fertilidad para que acudan al especialista con anterioridad.

La única clínica de España que ofrece mantenimiento gratuito hasta los 40

En España, hay 2,7 millones de mujeres entre los 25 y 34 años, lo que representa el 5,5% de la población. Aunque cada vez más pacientes optan por vitrificar sus ovocitos, sigue siendo esencial fomentar la prevención ante la pérdida de reserva ovárica por el retraso de la maternidad.

En esta línea, el aumento de nacimientos en mujeres mayores de 40 años ha generado la falsa percepción de que concebir a esta edad es sencillo. Sin embargo, las dificultades pueden ser significativas y estar relacionadas con úteros patológicos o lesionados. Aunque estos problemas pueden tratarse, la prevención y la planificación siguen siendo claves.

"La edad recomendable para la congelación de óvulos es entre los 25 y 30 años", explica la Dr. Adolfo de Prados, ginecólogo especializado en Medicina Reproductiva. "Es tener un seguro para todo tu proyecto de vida, que al final seas tú quien decidas si quieres ser madre o no, y no la vida o la sociedad".

Por ello, Equipo Juana Crespo se ha convertido en la primera clínica en ofrecer mantenimiento gratuito de óvulos hasta los 40 años, facilitando el acceso a este tratamiento y promoviendo la preservación de la fertilidad.

Falta de concienciación sobre la fertilidad femenina

A pesar de la relevancia de la vitrificación de óvulos antes de los 35 años, sigue siendo poco común que las mujeres consideren este tratamiento a una edad temprana. Muchas se preguntan cuál es el mejor momento para congelar sus óvulos. La respuesta depende de diversos factores, como la edad, el estado de salud, las circunstancias personales y los recursos disponibles para la preservación de la fertilidad.

En este contexto, la labor de concienciación y asesoramiento médico se vuelve fundamental para garantizar que las mujeres tomen decisiones informadas sobre su futuro reproductivo. "Los ginecólogos tenemos la responsabilidad de facilitar al máximo el camino de la mujer hacia la maternidad", concluye la Dra. Crespo.

