Schaeffler ofrece soluciones y servicios para un mundo en movimiento

Movimiento lineal electromecánico de alta precisión. La automatización de tareas que antes eran manuales ayuda a las empresas a optimizar la velocidad y la productividad de sus procesos operativos. Las empresas sustituyen cada vez más los sistemas de accionamiento hidráulicos y neumáticos, que se usaban tradicionalmente para crear movimientos lineales, por una nueva generación de actuadores electromecánicos En su afán implacable por optimizar la productividad, la agilidad y la gestión de recursos, los sectores industriales recurren con gran decisión a las soluciones de automatización avanzadas. Hoy Schaeffler, la Motion Technology Company, desvela su principal activo: el movimiento lineal electromecánico de alta precisión, ofrecido bajo la marca Ewellix.

Una nueva oleada de automatización

Es un área en plena revolución: la creciente implementación de soluciones de automatización avanzadas. La automatización de tareas que antes eran manuales permite que las empresas maximicen la velocidad, la eficiencia y la seguridad de sus procesos operativos. Al mismo tiempo, se integran gradualmente nuevas funcionalidades en los segmentos ya automatizados de la cadena de valor, lo que ofrece ventajas significativas en términos de eficiencia, calidad y flexibilidad. Se prevé que la demanda de tecnologías de automatización crezca un 9,2% anual en los próximos cinco años, casi tres veces más rápido que la media del sector.

En los últimos años, la automatización ha experimentado avances significativos, tal como pone de manifiesto la integración de la robótica en almacenes y centros de distribución, así como el aumento en el uso del aprendizaje automático y la inteligencia artificial para optimizar los procesos operativos. No obstante, algunos de los avances más notables en términos de rendimiento proceden de las innovaciones en tecnologías fundamentales del movimiento, que constituyen el corazón de las máquinas modernas.

La ventaja electromecánica

Las empresas abandonan paulatinamente los sistemas de accionamiento hidráulico y neumático y optan por una nueva generación de actuadores electromecánicos para el movimiento lineal. Estos dispositivos innovadores reemplazan los cilindros tradicionales con mecanismos de husillo de bolas o de rodillos, propulsados por un motor eléctrico. Disponibles en una amplia gama de diseños estándar y factores de forma modulares, ofrecen la posibilidad de ajustar la potencia, la velocidad y la precisión para casi cualquier aplicación imaginable.

Los cilindros electromecánicos tienen muchas ventajas para las aplicaciones industriales. Pueden integrarse fácilmente en los diseños de las máquinas sin necesidad de tuberías, bombas u otras infraestructuras complejas. Asimismo, estos actuadores tienen un nivel extraordinario de eficiencia energética, ya que convierten hasta el 80 % de la potencia de entrada en trabajo útil.

No obstante, su ventaja más convincente es su capacidad de control. Con una conexión mecánica directa entre el motor y el husillo, los actuadores electromecánicos ofrecen un control preciso y una repetibilidad excepcional (que llega hasta la micra) en todo su rango de movimiento. Gracias a la integración de estos actuadores y columnas de altura ajustable en sus máquinas, los fabricantes ahora son capaces de diseñar sistemas que se pueden ajustar automáticamente con precisión mediante una simple señal de software. Este cambio reduce las paradas no programadas, optimiza los tamaños de lote rentables y elimina el riesgo de errores de reajuste, que pueden causar problemas de calidad o interrupciones de la producción.

A los robots les salen piernas

Los actuadores electromecánicos también mejoran la capacidad y versatilidad de los sistemas robóticos avanzados. Entre las principales innovaciones recientes, los cobots destacan en la automatización de las aplicaciones de la fase final. Estos robots, que constan de funciones de seguridad integradas, están diseñados para trabajar junto a humanos en entornos mixtos, como almacenes y centros de distribución, y asumen diversas tareas, como el paletizado.

Tradicionalmente, la mayoría de los cobots se basaban en bases fijas, lo que limita su área de actuación y su capacidad para realizar determinadas tareas, como transportar objetos a grandes distancias o manipular objetos de distintas alturas. Para superar estos obstáculos, los usuarios empiezan a equipar sus cobots con plataformas móviles accionadas por actuadores electromecánicos.

Las columnas verticales telescópicas pueden instalarse en el suelo o suspendidas del techo, lo que permite que los cobots trabajen a distintas alturas. Esta característica es especialmente ventajosa en aplicaciones de apilamiento de palets, en las que suele ser necesario que los robots operen en alturas de hasta 2 metros o más. Además, los módulos lineales horizontales permiten que los cobots se desplacen a lo largo de las líneas de producción, con lo que adquieren la capacidad de operar en diferentes estaciones o de moverse automáticamente entre máquinas. En todos estos casos resultan cruciales la precisión y la rigidez de los actuadores electromecánicos, ya que garantizan la estabilidad del robot y su posición adecuada para cada tarea.

Además de su amplia gama de módulos lineales adaptables a las especificaciones del cliente, Schaeffler ha colaborado con Universal Robotics (UR), líder en fabricación de cobots, para desarrollar soluciones plug-and-play. La columna vertical telescópica LIFTKIT y el módulo horizontal SLIDEKIT se suministran con una placa de interfaz mecánica que facilita el montaje rápido y seguro de un cobot UR, así como una interfaz de software para integrar nuevas capacidades de movimiento en aplicaciones robóticas en menos de 30 minutos.

En el momento en que la industria mundial se enfrenta a una presión cada vez mayor para controlar los costes, mejorar la productividad y reducir el impacto medioambiental, los actuadores electromecánicos modernos y precisos demuestran ser elementos esenciales para una nueva generación de soluciones de automatización más inteligentes y flexibles que ayudan a las empresas a alcanzar sus objetivos.