Agua potable en 3 minutos sin químicos, EcoBottle 2.0 revoluciona la preparación ante emergencias

Las recomendaciones europeas sobre preparación ante emergencias están ganando visibilidad en todos los países miembro. Entre los elementos básicos considerados esenciales, el acceso seguro al agua potable se ha convertido en una prioridad, especialmente en escenarios de crisis prolongada, catástrofes naturales o interrupciones de suministro. La necesidad de una solución eficiente y autónoma ha abierto paso a nuevas propuestas tecnológicas orientadas a reforzar los actuales kits de emergencia.

En este contexto, la startup española Ozeanic ha desarrollado la EcoBottle 2.0, una botella purificadora portátil que transforma cualquier fuente de agua en una alternativa segura en solo tres minutos. Su funcionamiento se basa en la generación de ozono dentro del propio dispositivo, lo que permite eliminar hasta el 99,99% virus, bacterias y microorganismos sin recurrir a químicos ni recambios adicionales. Esta innovación ofrece una solución compacta, duradera y completamente independiente de suministros externos.

Autonomía, seguridad y sostenibilidad en una sola tecnología La botella está diseñada para ofrecer agua segura de forma continua sin depender de filtros, pastillas o mantenimiento especializado. Cuenta con una batería recargable capaz de proporcionar hasta una semana de uso con una sola carga, lo que la hace especialmente útil en situaciones prolongadas sin acceso a infraestructuras. Su estructura, robusta, pero ligera, está fabricada con materiales libres de BPA y aptos tanto para entornos urbanos como rurales.

El sistema de purificación no deja residuos químicos ni altera el sabor del agua, lo que refuerza su uso cotidiano en contextos de emergencia, expediciones o viajes internacionales. Desde regiones remotas del Himalaya hasta comunidades rurales de Asia, su tecnología ha sido puesta a prueba en condiciones reales por usuarios con necesidades muy diversas. Su diseño responde a un enfoque práctico que equilibra seguridad, sostenibilidad y portabilidad.

Alternativa práctica frente al almacenamiento de agua convencional Frente a las recomendaciones oficiales que insisten en almacenar al menos nueve litros de agua por persona para una emergencia de 72 horas, lo cual no resulta práctico debido al peso que esto conlleva, Ozeanic plantea una solución más ágil: purificar el agua existente en cualquier entorno. Esta propuesta no solo garantiza el suministro continuo, sino que evita la acumulación de residuos plásticos, ya que cada unidad puede sustituir hasta mil botellas desechables al año.

La EcoBottle 2.0 se perfila como una herramienta esencial para complementar los kits de emergencia en Europa, alineando innovación, autonomía y conciencia medioambiental en una única solución diseñada y fabricada en España.