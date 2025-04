Schaeffler presenta su porfolio de soluciones innovadoras para optimizar la eficiencia de las plantas industriales

Schaeffler, el partner tecnológico clave para incrementar la eficiencia y fiabilidad operativa. Herramientas avanzadas de mantenimiento predictivo para dar respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la industria actual. Soluciones de automatización que marcan la diferencia Schaeffler participará en la feria Advanced Factories 2025, el evento líder de automatización industrial, robótica e Industria 4.0, del 8 al 10 de abril de 2025, en el pabellón 4, stand 4D485 de Fira de Barcelona (Gran Via, Barcelona, España). La Motion Technology Company presentará en un stand de 40m² su propuesta tecnológica para impulsar la competitividad industrial y acompañar a las empresas en su evolución hacia plantas de producción más inteligentes, eficientes y sostenibles.

Además de su presencia con un stand, Schaeffler participará activamente en el Industry 4.0 Congress, el mayor congreso europeo sobre industria avanzada y digital. El jueves 10 de abril, de 16:40 a 17:20 h en el Auditorio 1, donde Javier Martínez, experto en mantenimiento industrial de Schaeffler, participará en una mesa redonda titulada: "Los retos por explorar del mantenimiento prescriptivo".

En esta edición de Advanced Factories, con el lema "Redefining Automation with GreenTech" (Redefiniendo la Automatización con Tecnologías Verdes), la sostenibilidad se posiciona como eje central del encuentro. En este contexto, Schaeffler mostrará su porfolio tecnológico que incluye sistemas de movimiento como componentes de alta precisión y actuadores lineales, así como soluciones para el mantenimiento industrial enfocadas al mantenimiento prescriptivo. Estas soluciones ofrecen un soporte integral para optimizar la eficiencia de los equipos industriales, aumentar su competitividad y reducir el consumo energético.

Innovación en mantenimiento predictivo

La industria actual se enfrenta al gran reto de optimizar el rendimiento de sus plantas productivas y reducir al mismo tiempo el consumo energético y la huella de carbono. Sin embargo, muchos equipos de mantenimiento aún operan bajo métodos correctivos y preventivos, lo que resulta en un trabajo reactivo y en sobrecostes difíciles de mitigar. Para ello, la transformación digital es clave, y aquí entran en juego tecnologías como el entorno cloud, la inteligencia artificial y las comunicaciones inalámbricas. Schaeffler Iberia aborda cómo superar estos desafíos mediante herramientas avanzadas de mantenimiento predictivo, que los visitantes de Advanced Manufacturing Madrid podrán conocer en su stand.

Dentro de su portfolio de Lifetime Solutions, Schaeffler presentará como novedad, la gama de productos ECO-Adapt, que permite que los clientes monitoricen sus accionamientos eléctricos y su consumo energético. Además del OPTIME Condition Monitoring, que facilita un mantenimiento predictivo basado en el análisis de señales de datos de vibración y temperatura, el producto PredictAdapt proporciona información relacionada con el estado basada en el análisis de señales eléctricas. Con esta innovadora solución, Schaeffler mejora su cartera de servicios de monitorización incorporando la monitorización del estado eléctrico, reduciendo significativamente el riesgo de fallo en los componentes eléctricos de los accionamientos. Además, Power-Adapt ofrece información valiosa sobre el consumo de energía, ampliando sus capacidades más allá de las máquinas eléctricas rotativas. Gracias a sensores adicionales, Power-Adapt también puede medir el consumo de fluidos, gases y temperatura, proporcionando una visión global del rendimiento del sistema. Todas estas soluciones son de fácil aplicación.

Con el portfolio Lifetime Solutions de Schaeffler, el personal de mantenimiento puede ahora anticiparse y evitar más del 70% de todos los fallos mecánicos y eléctricos, planificar mejor las medidas de mantenimiento y la adquisición de piezas de recambio, e incrementar sustancialmente su porcentaje de dedicación a tareas de mayor valor añadido.

Soluciones de automatización que marcan la diferencia

Los actuadores lineales electromecánicos son otra de las soluciones en la que Schaeffler pone su foco en la Advanced Manufacturing Madrid. Y no solo poque ofrecen muchas ventajas en un sinfín de aplicaciones, sino porque también son muy eficientes desde el punto de vista energético. Hasta el 80% de la potencia de entrada se convierte en trabajo útil, pero su ventaja más convincente es la capacidad de control.

Uno de los productos más destacados de la feria en este ámbito son los actuadores EMA Ewellix (Electro Mechanical Actuator), una nueva generación de actuadores electromecánicos de alto rendimiento. Ofrecen una impresionante fuerza de elevación, de hasta 15 toneladas y con la máxima precisión de posicionamiento. Estos actuadores admiten operaciones de elevación e inclinación flexibles y precisas, aunque solo requieren una fuente de alimentación de 24 V y un sistema de control analógico o de bus CAN normalizado en la máquina.

Por otro lado, los Slidekits y Liftkits de Ewellix son un complemento ideal, y se utilizan preferentemente como ejes horizontales y verticales listos para su montaje a fin de ampliar la gama de cobots y robots industriales.

Asimismo, Schaeffler presentará los actuadores de bloqueo de suelo de Ewellix. Se trata de unidades de elevación muy compactas que se pueden utilizar para elevar ligeramente plataformas móviles, como los robots móviles autónomos (AMR), las mesas móviles, o las piezas de máquinas, y así fijarlas firmemente al suelo.

Con esta variedad de innovaciones, Schaeffler Iberia reafirma su liderazgo en soluciones industriales de automatización que promueven una mayor sostenibilidad y eficiencia en las operaciones.

Comprometidos con la sostenibilidad

El posicionamiento de Schaeffler en términos de sostenibilidad es firme y por ello, la empresa invierte constantemente en el desarrollo de productos y tecnologías que promueven la sostenibilidad. Con las recientes adquisiciones, Schaeffler fortalece su capacidad para abordar la sostenibilidad de manera integral; con la gama de productos Ewellix, por ejemplo, Schaeffler amplía su portfolio de soluciones de tecnología de movimiento contribuyendo así a mejorar la eficiencia energética de los procesos industriales.

Con su participación en Advanced Manufacturing Madrid, Schaeffler reafirma su papel como líder en soluciones de automatización y mantenimiento industrial, y también pone de manifiesto su misión de transformar la industria hacia un futuro más sostenible, seguro y eficiente.