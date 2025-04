El enfoque jurídico-canónico de DABOGADOS marca la diferencia en nulidades eclesiásticas

La validez de los matrimonios religiosos no solo se rige por el rito celebrado, sino también por una serie de requisitos esenciales establecidos por la Iglesia Católica. Cuando estos elementos no se cumplen, es posible iniciar un procedimiento de nulidad eclesiástica. Esta figura jurídica permite declarar que, a efectos canónicos, el matrimonio nunca existió realmente.

En este contexto, el despacho DABOGADOS, con el Dr. David Gómez González (socio-fundador) y Dra. María Tena Fernández (socia), destaca por su servicio jurídico dirigido específicamente a quienes requieren la intervención de abogados especializados en nulidades eclesiásticas, con una atención basada en el conocimiento profundo del Derecho Canónico. Este proceso no implica una disolución, como el divorcio civil, sino la constatación de una invalidez desde el origen.

Acompañamiento jurídico en procesos de nulidad matrimonial La nulidad matrimonial eclesiástica consiste en el reconocimiento, por parte de la Iglesia, de que un matrimonio celebrado carece de validez desde su origen. Para que un matrimonio católico sea válido, es necesario que exista consentimiento libre, capacidad para contraer matrimonio, intención verdadera y una celebración conforme al rito canónico. Cuando uno de estos elementos falla, puede abrirse un proceso ante el tribunal eclesiástico correspondiente.

En este ámbito, DABOGADOS proporciona un servicio específico que abarca desde la preparación de la solicitud hasta la representación ante los tribunales eclesiásticos. El despacho cuenta con profesionales habilitados para ejercer ante todas las diócesis españolas, incluyendo al abogado David Gómez, miembro del elenco de letrados del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid. Su formación en derecho canónico garantiza un tratamiento técnico y riguroso en cada fase del procedimiento.

Entre los casos más comunes que pueden dar lugar a una declaración de nulidad se encuentran la falta de consentimiento válido, impedimentos matrimoniales como un vínculo anterior no disuelto, simulación del matrimonio o defectos en la forma canónica. La labor del bufete se centra en analizar en profundidad las circunstancias de cada caso para determinar la viabilidad del proceso y ofrecer un asesoramiento ajustado a la normativa eclesiástica.

Una solución integral desde el ámbito jurídico y canónico La tramitación de una nulidad matrimonial requiere no solo conocimientos jurídicos, sino también una comprensión profunda de la doctrina y los procedimientos canónicos. DABOGADOS, fundado en 2007, es un despacho multidisciplinar con más de 10.000 casos atendidos y un equipo de más de 20 profesionales especializados. Su experiencia en áreas como el derecho civil, penal, administrativo y, especialmente, canónico, permite abordar este tipo de procesos desde una perspectiva integral.

Además del análisis jurídico, el equipo proporciona asistencia en la recopilación de pruebas, redacción de escritos, preparación de testimonios y, si fuera necesario, formulación de recursos ante instancias superiores como el Tribunal de la Rota Romana. Esta metodología, estructurada y adaptada al perfil de cada solicitante, responde a las exigencias del procedimiento eclesiástico y ofrece un respaldo técnico continuo durante todas las fases del proceso.

DABOGADOS, mantiene su compromiso con la divulgación y el acompañamiento riguroso en esta materia, lo que le ha consolidado como una de las firmas más activas entre los abogados especializados en nulidades eclesiásticas en España.