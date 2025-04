Carolina Bellachi, la artista plástica que triunfa por todo el mundo con su filosofía consciente

Esta artista está revolucionando los paradigmas artísticos, ya que está consiguiendo un éxito muy alto en tiempo récord mediante su filosofía creativa.

A través de sus obras impresionistas, capta la atención de la esencia humana que según ella, todas las personas llevan dentro.

La artista está consiguiendo que muchos coleccionistas apuesten por ella, y se está posicionando entre los mejores artistas del momento.

La fuerza, constancia y sobre todo seguridad que esta artista ha llevado desde el primer momento que siguió su “instinto”, la han llevado hasta incluso aparecer en las grandes pantallas de Times Square en Nueva York.

Desde que comenzara a vender sus obras a través de encargos por redes sociales, no ha parado de crecer, hasta tal punto de tener que suspender sus encargos para dedicarse a las subastas internacionales y ventas en galerías internacionales.

Revistas como Vogue, Harper´s Bazaar, o la revista The world of Interiors, se han interesado por sus obras y ha llegado incluso a participar en una subasta internacional de la prestigiosa revista artística Artribune, donde se hacía homenaje a los grandes artistas del Siglo XX y XXI, quedando en el lugar más alto entre los artistas del momento e igualándose entre obras del mismísimo Picasso o Salvador Dalí entre otros.

Pero, ¿Qué es lo que ha llevado a tener ese éxito de forma tan rápida en esta artista?

Ella afirma que el éxito se encuentra en el interior de cada persona y que es desde la “consciencia” donde cada persona lo puede exteriorizar.

Desde pequeña siempre la entusiasmaba pintar. Tal y como la artista se define, siempre ha sido muy sensitiva. Se quedaba horas contemplando la naturaleza y plasmaba lo que veía en sus pinturas.

Pero no fue hasta adulta, cuando comenzó a desarrollar su creatividad, después de iniciar su carrera e investigar con lo que siente que necesita comunicar: El arte y la consciencia humana.

La artista considera que el arte siempre ha estado unido a la evolución humana, por lo que cree que el ser humano debe expandirse desde su alma a través del momento presente y los sentidos, los cuales siempre se encuentran más agudizados desde esa posición real.

Por ello, sus obras, invitan al espectador a contemplarlo.

Las luces, los relieves, contrastes y temáticas, producen un efecto donde la consciencia de las personas, cambia y se produce ese “efecto” de paz, calma y evolución.

La artista utiliza un impresionismo desde la abstracción... Unas obras que con solo verlas, tienen su toque tan característico, donde la luz ilumina las miles de tonalidades contrastando con sus relieves... Creando un efecto de movimiento, donde la luz es la protagonista en todas sus obras.

Esa luz que interpreta dentro de la filosofía de la artista, a la fuente, creación o energía universal de la que todo se encuentra conectado.

Esperan que esta gran artista siga creciendo, siga expandiendo su don y siga transformando el arte. Conectando tal y como ella afirma, el arte con la evolución humana que hoy en día se sigue transformando.

Se puede encontrar a la artista en su página web: carolinabellachi.com o en su instagram: @carolina_bellachi.Instagram (@carolina_bellachi)