´El paso de los pasos´; J. Ramon Talavera y su viaje poético a través de la historia y el espacio.

CÍRCULO ROJO.- J. Ramon Talavera, poeta de vocación temprana y explorador de la narrativa lírica, irrumpe por segunda vez en el panorama literario con "El paso de los pasos", una obra que transita entre la historia, la memoria y la vastedad del universo. Publicado bajo el sello de Editorial Círculo Rojo, este libro no es solo un conjunto de versos, sino un viaje que nos interpela desde lo más profundo de la condición humana.

El autor, que comenzó a escribir a los nueve años y ha recorrido el camino de la palabra con paciencia y pasión, nos entrega una obra concebida en apenas tres meses, pero con la intensidad de décadas de reflexión. En sus páginas encontramos una improvisación cargada de intención, un flujo de inspiración espontánea que, lejos de la rigidez académica, busca transmitir con total libertad.

"El paso de los pasos" es una obra para los amantes de la poesía narrativa, de la historia y de los personajes que la habitan. Talavera nos sumerge en la poesía del espacio, en el influjo de Gastón Bachelard, y en la belleza del haiku, con una brevedad que no es descuido, sino depuración. Su objetivo es claro: ofrecer una mirada optimista sobre el progreso histórico y desmentir el catastrofismo que, según él, estanca a la humanidad en ciclos de desesperanza infundada.

Los lectores encontrarán en esta obra un reflejo de sus propias emociones y percepciones, pues Talavera juega con la ambivalencia de la poesía, permitiendo que cada verso resuene de manera distinta según quien lo lea. No es un libro de respuestas, sino de preguntas, un peregrinaje literario donde el destino es el propio camino.

SINOPSIS

Una nueva antología de J. Ramon Talavera: El paso de los pasos es una obra poética profundamente introspectiva que juega con la nostalgia, el paso del tiempo y las reflexiones sobre la vida, la muerte y la naturaleza humana. A través de una cuidada selección de poemas, el autor nos invita a recorrer diferentes escenarios históricos y emocionales que evocan tanto la melancolía de épocas pasadas como el cuestionamiento existencial del presente.

A lo largo de los poemas, el autor juega con las imágenes de pasos, viajes y destinos inciertos. El estilo de Talavera es cuidadoso, con un uso elegante del lenguaje que a veces puede resultar denso, pero que al mismo tiempo invita a ser desmenuzado con detenimiento. Cada poema es una pieza que requiere ser leída con calma, pues cada palabra está cargada de significado.

Es un poemario que logra combinar la reflexión personal con referencias históricas y filosóficas, creando una obra de gran profundidad y belleza. Es una lectura que resonará especialmente en aquellos que disfrutan de la poesía introspectiva y los viajes mentales por la historia y el alma humana.

AUTOR

J. Ramon Talavera nació en Barcelona en 1966, en el oculto, casi desconocido barrio de La Taxonera (Horta-El Guinardó), «…tan soleado, tan aireado, tan silencioso ahora, aunque, por otra parte, tan lleno de magia, todavía, igualmente, como en nuestra infancia…», afirma. Ha ejercido como empleado de Correos y Telégrafos, profesor de Historia en la Enseñanza Secundaria y traductor en una gran empresa barcelonesa de cosmética los últimos años de su vida laboral.