Durante los últimos dos años, más de 655.000 empresas en España han recibido un bono del Kit Digital. Prometía ser una palanca para modernizar negocios, digitalizar procesos y abrir nuevas oportunidades en un mundo cada vez más conectado. Pero ahora, con buena parte de esos proyectos ejecutados —y algunos incluso olvidados—, una pregunta crucial flota en el aire:

¿Qué impacto real ha tenido este programa en el día a día de las pymes y autónomos? Esa es precisamente la pregunta que ha decidido abordar Clickmi, una agencia de marketing digital con una trayectoria consolidada en el acompañamiento de pequeñas empresas y negocios locales. Y lo hará a través del "Estudio Kit Digital 2022-2025: informe de impacto en autónomos y PYMES Españolas". Un estudio nacional que busca lo más valioso que puede ofrecer el tejido empresarial: la verdad contada desde la experiencia.

Más allá de los números: lo que no cuentan los informes oficiales ¡El Kit Digital, impulsado por el Gobierno de España y financiado con fondos europeos Next Generation EU, ha movido cifras de vértigo: 3.067 millones de euros presupuestados, cerca de 2.700 millones ya ejecutados, y más de medio millón de bonos concedidos. Pero detrás de cada número hay una historia. Un negocio. Una persona. Un intento. Un resultado, bueno o malo. Y es ahí donde quiere profundizar el estudio de Clickmi.“No se trata de cuestionar el programa, sino de completarlo con lo que no se ha contado. Las pymes y autónomos merecen que su voz se escuche, porque son quienes lo han vivido en primera persona”, señala Rodrigo Hernández, CEO de Clickmi. “Hay quienes han aprovechado bien el bono, y quienes se han sentido desorientados o mal acompañados. Saber qué ha funcionado —y qué no— es clave para que el futuro de la digitalización sea más eficiente y más justo”.

Una encuesta con propósito: rápida, anónima y con impacto real El estudio sobre el Kit Digital se articulará a través de una encuesta digital, diseñada para ser completada en menos de 5 minutos, totalmente anónima y accesible desde cualquier dispositivo. Las preguntas abordan aspectos clave como:

El uso real que se ha dado al bono

La calidad de los servicios contratados

El acompañamiento recibido por el agente digitalizador

El impacto tangible en la operativa diaria del negocio.

La participación es voluntaria, pero el valor de las respuestas va mucho más allá del formulario. Servirán para construir una visión colectiva, auténtica, libre de maquillajes, que pueda inspirar mejoras tanto en el sector privado como en futuras políticas públicas.

Un contexto que sigue en marcha: nuevas ayudas y nuevos desafíos Mientras se analiza el impacto de las convocatorias anteriores, el programa Kit Digital no se detiene. Desde el 12 de diciembre de 2024 y hasta el 30 de junio de 2025, las medianas empresas (entre 50 y 249 empleados) pueden solicitar nuevos bonos de entre 25.000 y 29.000 euros. Las soluciones digitales cubiertas se han ampliado y refinado, incluyendo áreas clave como inteligencia artificial, comercio electrónico, automatización de procesos y ciberseguridad.

En ese contexto, la evaluación crítica del pasado se convierte en una herramienta estratégica para el presente y el futuro. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo pueden prepararse las empresas para aprovechar realmente este tipo de ayudas?

Dar voz para construir valor: una responsabilidad compartida Clickmi no lanza este estudio como un simple observador. Lo hace desde su doble rol: el de agencia especializada en digitalización y el de testigo directo del proceso vivido por cientos de pymes en todo el país. Sabe que detrás del “sí” a una subvención hay dudas, decisiones, obstáculos, y muchas veces, frustración.“Este estudio no solo es una herramienta de análisis, también es una oportunidad para fortalecer la confianza, exigir mejores prácticas y proponer cambios desde abajo”, añade Rodrigo Hernández. “Porque si no escuchamos a quienes están al frente del negocio, ¿cómo vamos a saber qué necesita realmente el tejido empresarial?”

Participar es fácil. Pero sobre todo, es necesario Todas las pymes, autónomos y microempresas que hayan recibido el Kit Digital están invitadas a participar. No se requiere registro, no se recopilan datos sensibles, y cada testimonio suma. Cuantos más participen, más clara y útil será la imagen que se obtenga. La encuesta ya está disponible en la web oficial de Clickmi, y permanecerá abierta durante las próximas semanas. Los resultados del estudio serán compartidos públicamente para contribuir a una conversación más informada, más crítica y, sobre todo, más conectada con la realidad.