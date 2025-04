​El día de Trump

No fue el día de la liberación de América. Fue la noche del show de Trump. Como los teleñecos. Con cara de muñeco chiflado. Cara de zanahoria americana. Enseñando un cartón donde la Tierra es plana. Porque en el cartón de aranceles de Trump la tierra es plana. Cortando y recortando en su Tierra plana qué países castiga. Jugando con su Tierra plana. Jugando con el planeta como si fuese suyo. Como un Teletubbie sin cabeza. Pensé que en algún momento se le caería el cartón. Pero no fue así. Pido que la próxima vez nos pongan algo mejor que el cartel del menú de Trump. Más visual. Ya sabemos que somos enemigos de Trump. Lo saben en China, Corea del Sur y Japón. Me cuesta más entender la fijación de Trump con Vietnam. Seguro que debido a Hanói, está perdiendo mucho dinero. O la fijación con Angola y Botswana. No me extrañaría que Botswana fuese la causante de la crisis americana. A tenor de la subida de aranceles, Bangladesh debe ser un gran peligro para Trump. Lo mismo que Honduras. Incluso Trinidad y Tobago resulta una amenaza. Es que Trinidad es más grande de lo que parece. No me extrañaría que el próximo enemigo de Trump sea La Alcudia o Tombuktú. Siempre hay motivos.