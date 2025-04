La Ley de Protección de Datos Personales Chile 2026 y su efecto en las estrategias de Geomarketing, según Xy Marketing

A menos de dos años de que entre en vigor la Ley de Protección de Datos Personales Chile 2026, las empresas en el país enfrentan un escenario de transformación profunda en la forma en que recopilan, gestionan y utilizan información de sus clientes. La entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales Chile 2026, establecerá nuevas regulaciones que modificarán radicalmente el acceso y uso de bases de datos con información personal. Esto impactará directamente la eficiencia de las estrategias de marketing digital, prospección y fidelización de clientes.

En este contexto, Xy Marketing, firma especializada en Geomarketing, Big Data y Business Intelligence, lanza una advertencia estratégica: el 2025 representa la última gran ventana de oportunidad para aprovechar al máximo la libertad comercial en el uso de datos en Chile.

Última llamada para aprovechar los datos: la urgencia comercial que plantea Xy Marketing Según el equipo de especialistas de Xy Marketing, muchas empresas aún no dimensionan el cambio estructural que traerá consigo la nueva ley. Con regulaciones más estrictas, se requerirá consentimiento explícito para utilizar información personal, lo que limitará el alcance y efectividad de herramientas esenciales como campañas masivas, segmentaciones por comportamiento o ubicación, y estrategias de nutrición de CRM mediante fuentes de terceros.

“Hoy es el momento de construir una base sólida de información antes de que las restricciones entren en vigor. Nunca ha sido más urgente invertir en bases de datos actualizadas y georreferenciadas, generar campañas masivas y alimentar el CRM con leads de calidad”, señala la empresa. Con la infraestructura legal aún en su fase preoperativa, las compañías pueden recolectar datos válidos de manera legal, ética y estratégica, maximizando su uso antes de que se reduzcan los márgenes de maniobra.

Ventajas de actuar hoy: bases de datos, automatización y posicionamiento estratégico Las recomendaciones de Xy Marketing apuntan a una hoja de ruta clara: adquirir bases de datos enriquecidas que contemplen variables como ubicación, comportamiento digital, nivel socioeconómico y perfiles demográficos; ejecutar campañas de alto impacto que permitan aumentar rápidamente el volumen de datos propios; y consolidar un CRM robusto capaz de sostener la estrategia comercial a largo plazo bajo el nuevo marco legal.

Asimismo, desde la firma destacan que las empresas que actúen ahora no solo tendrán una ventaja competitiva evidente durante 2025, sino que también estarán mejor posicionadas para cumplir con las exigencias normativas una vez que la ley esté en plena vigencia. Aquellas que retrasen la adopción de medidas podrían enfrentar no solo pérdidas comerciales, sino también riesgos legales y reputacionales.

Xy Marketing reafirma su compromiso con una transformación responsable del uso de los datos en Chile, y se posiciona como aliado clave en este periodo de transición. Con soluciones que integran tecnología avanzada, georreferenciación y análisis predictivo, la empresa invita a las organizaciones a tomar acción ahora, antes de que los márgenes operativos se estrechen drásticamente.