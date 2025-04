EPAM NEORIS inaugura su hub de Inteligencia Artificial en Madrid

"NEORIS Artificial Intelligence Hub, powered by EPAM" tiene como objetivo impulsar la IA para que las empresas sean más competitivas, ágiles e innovadoras EPAM NEORIS, compañía que nace como resultado de la adquisición de NEORIS por parte de EPAM Systems, Inc el pasado noviembre de 2024, ha anunciado la inauguración de su hub de inteligencia artificial en España – NEORIS Artificial Intelligence Hub (NAIH), powered by EPAM – para acercar a las organizaciones al potencial de esta tecnología a través de un enfoque práctico y responsable.

Ubicado en Madrid, este hub busca convertirse en un referente europeo en IA aplicada a los negocios, facilitando a las empresas la exploración de casos de uso y la implementación de soluciones que les ayuden a ser más competitivas, ágiles e innovadoras. La iniciativa responde a la creciente necesidad de las organizaciones de adoptar IA con un enfoque práctico, alineado con los estándares regulatorios y con un impacto tangible en el negocio. Sus actividades se centran en cuatro pilares clave:

Cocreación de soluciones: Un equipo formado por más de 150 expertos de la compañía cocreará junto a clientes, partners, start ups y otras organizaciones nuevas soluciones basadas en IA que aceleren la generación de valor.

Identificación de casos de uso reales: Búsqueda de oportunidades para la aplicación de IA con impacto directo en eficiencia operativa, reducción de costes y generación de ROI en sectores clave como servicios financieros, industria y manufactura, retail o telecomunicaciones, entre otros.

Acompañamiento estratégico para una IA responsable: Para garantizar a las empresas que los proyectos de IA estén alineados con los objetivos del negocio y cumplan con los estándares regulatorios nacionales e internacionales.

Generación de insights: Análisis de tendencias, riesgos y oportunidades para ayudar a las organizaciones a anticipar el impacto de la IA en su industria y tomar decisiones informadas. "La inteligencia artificial no ha venido a sustituirnos, pero sí a cambiar el mundo tal y como lo conocemos hoy en día. La creación de este espacio refuerza nuestro compromiso con el avance tecnológico y el desarrollo de nuevas soluciones que aporten valor real a las organizaciones, asegurando el cumplimiento normativo y maximizando su impacto positivo en la sociedad", afirma Luis Álvarez, presidente de NEORIS para EMEA.

El NEORIS Artificial Intelligence Hub (NAIH), powered by EPAM, también abordará el marco regulador en torno a la IA, asegurando que las soluciones desarrolladas cumplan con normativas vigentes, nacionales e internacionales, y las políticas de ética digital, ya que está diseñado para que las empresas puedan experimentar con IA de manera controlada, entender sus implicaciones y aprovechar su potencial sin comprometer la seguridad ni la privacidad.

"En el año en que celebramos nuestro 25 aniversario, este hub es mucho más que un espacio físico. Es el símbolo de un nuevo capítulo de innovación para NEORIS, ahora como EPAM NEORIS: una etapa en la que la inteligencia artificial se convierte en motor de valor real, cocreación y crecimiento sostenible para nuestros clientes. Desde Madrid, abrimos al mundo una propuesta pensada para Iberoamérica y creada para liderar el futuro", añade Martín Méndez, CEO de NEORIS.

Con esta iniciativa, EPAM NEORIS refuerza su liderazgo en la transformación digital y amplía su oferta de servicios de innovación, consolidando su posición en el mercado. Además, la elección de Madrid como sede subraya el papel de la ciudad como uno de los principales hubs tecnológicos de Europa, fortaleciendo su ecosistema de innovación y atrayendo talento global.

Para más información sobre el NEORIS Artificial Intelligence Hub, powered by EPAM: https://neoris.com/es/naih