El joven detective que combina magia e ingenio; una nueva aventura para lectores de todas las edades.

"Javi Carvajal y un caso imposible" revive la infancia con una mezcla de intriga, cultura y nostalgia.

CÍRCULO ROJO.- La literatura infantil y juvenil en español da la bienvenida a una novela que promete conquistar tanto a jóvenes lectores como a aquellos adultos que buscan reencontrarse con los recuerdos de su niñez. Bajo el sello de Editorial Círculo Rojo, llega "Javi Carvajal y un caso imposible", una obra del escritor español Ignacio Damián Moreno Hernández, quien tras años cultivando historias, nos regala su segunda novela publicada, escrita con el corazón y la memoria de quien lleva narrando desde la infancia.

Con una prosa accesible y envolvente, esta novela nos presenta a Javi Carvajal, un joven protagonista que no solo destaca por su aguda intuición detectivesca, sino también por su afición al ilusionismo, recurso que utiliza de forma brillante para resolver los misterios que se le presentan. Pero la magia del libro no reside solo en su argumento; lo verdaderamente destacable es su enfoque didáctico, que permite al lector, especialmente al más joven, adentrarse en el conocimiento etnológico, histórico y cultural de una época pasada.

La obra, escrita en poco menos de un año, es el fruto de recuerdos personales y vivencias del autor, quien confiesa que su mayor inspiración fueron las anécdotas de su propia infancia. Una infancia que, al igual que la de muchos, fue feliz… aunque no lo supiéramos entonces.

Pensada para un público infantil y adolescente, la novela no se cierra a un solo segmento. Los adultos mayores de cincuenta años —quienes crecieron en el contexto temporal que retrata el libro— hallarán un espejo de su propia juventud, en una narración que, sin pretensiones, toca la fibra nostálgica con elegancia.

Más allá de la aventura y el misterio, "Javi Carvajal y un caso imposible" se erige como una propuesta literaria original, que combina entretenimiento y formación. Las opiniones de quienes ya han tenido el placer de leerlo coinciden: se trata de una obra fresca, genuina y necesaria, que aporta valor a la literatura dirigida a jóvenes lectores.

SINOPSIS

Segunda aventura de la saga Javi Carvajal, en la que nuestro héroe deberá resolver un nuevo crimen que, a primera vista, parece imposible. Para ello, contará con la ayuda de su hermana Cristi y sus amigos Jaime y Enriqueta.

Como siempre, nuestro joven protagonista hará gala de sus dotes como ilusionista y sagaz detective para desentrañar el misterio y conseguir que la policía detenga al criminal, al mismo tiempo que logra desenmascarar a una peligrosa banda de traficantes de diamantes.

AUTOR

Ignacio Damián Moreno Hernández nació el 4 de julio de 1961 en El Puerto de Santa María, en la barriada Ramiro de Maeztu, donde hoy se encuentra el colegio El Vaporcito.

Cursó la enseñanza básica en su localidad natal, en el colegio de los jesuitas San Luis Gonzaga, y el bachillerato superior en el Instituto Público Pedro Muñoz Seca. Mucho más tarde, estudió Historia y Geografía en la UNED.

Además, es community manager y técnico de ventas, habiendo trabajado en diversas editoriales como comercial, así como en distintas empresas tanto públicas como privadas.