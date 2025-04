Adicción digital; cuando el móvil se convierte en una dependencia peligrosa

Cada vez más personas pierden el control del tiempo que pasan conectadas. Redes sociales, juegos online y las continuas notificaciones, todo está diseñado para generar dependencia. Pero, ¿dónde está el límite entre el uso y el abuso?

La adicción que llevamos puesta María se despierta a las 7:00 y antes de ponerse las zapatillas, ya ha revisado tres notificaciones, una historia y los mensajes de WhatsApp. No es la única. Así se ha colado el móvil en el día a día de millones de personas.

Aunque está normalizado, preocupa el número de casos de adicción digital que, según el INE, no deja de crecer, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Más del 30% los menores de entre 14 y 18 años pasan más de seis horas diarias conectados a una pantalla fuera del horario escolar.

Pero es una conducta que también afecta a personas adultas.

Uno de los principales obstáculos para superar esta dependencia es que por lo general no es reconocida socialmente como una adicción, y los sistemas sanitarios desconocen cómo tratarla.

¿Qué es exactamente una adicción digital? La adicción digital, adicción tecnológica o nomofobia, no consiste solo en pasar “mucho tiempo” en internet. La adicción aparece en el momento que los dispositivos digitales son un obstáculo para la vida diaria: genera ansiedad si no se puede acceder a ellos, o sustituye relaciones y actividades.

De hecho, entre las adicciones digitales más comunes se encuentran las redes sociales, los videojuegos online y los contenidos en bucle (como los Reels, Shorts o TikToks), que están diseñados para atrapar la atención del usuario.

En palabras del psicólogo especialista en adicciones José David Aguilar: "La adicción digital no es menos real que una adicción a sustancias. Cambia el objeto de dependencia, pero los efectos en el cerebro y en la vida de la persona pueden ser igual de destructivos".

¿Cómo saber si se ha cruzado la línea? Las señales de alarma que alertan sobre una posible adicción tecnológica pueden ser: Irritabilidad o ansiedad cuando no se puede usar el móvil o acceder a internet, pérdida de interés por actividades sociales o hobbies, uso excesivo del móvil incluso en situaciones inapropiadas (por ejemplo, durante una comida familiar o en el trabajo), e intentos frustrados de reducir el uso.

Es frecuente que aparezca junto con otras adicciones, como la ludopatía o las compras online. Algo que va a complicar aún más el tratamiento.

Llegados a este punto, todas las personas que reconocen esta dependencia, deben buscar ayuda profesional.

La adicción digital es una realidad, es momento de comprenderla, detectarla a tiempo y facilitar herramientas que eviten que la tecnología se convierta en una prisión invisible.