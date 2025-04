APE Grupo muestra su esencia creativa en la Semana del Diseño de Milán

La firma castellonense participa en ‘Appartamento Spagnolo’, la exposición de diseño español organizada por ICEX, bajo la marca Interiors from Spain APE Grupo refuerza su apuesta por el diseño y la exclusividad con su primera participación en la Semana del Diseño de Milán, el evento más influyente del sector del hábitat en el ámbito internacional. La firma cerámica formará parte de ‘Appartamento Spagnolo’, una innovadora exposición de diseño español en el Palazzo Castiglioni, organizada por ICEX, bajo la marca Interiors from Spain, con el comisariado de Elle Decor Italia y desarrollada por el prestigioso estudio de arquitectura Calvi Brambilla.

En este espacio, concebido como una vivienda que reúne la esencia del diseño español, APE Grupo exhibirá dos colecciones de su marca Carmen, especializada en cerámica decorativa y de pequeño formato: Three D, una propuesta geométrica inspirada en el arte y la arquitectura; y Reto, de Esencia Material, una colección de autor creada por el prestigioso interiorista Erico Navazo. Además, su marca Ilbagno presentará la colección de lavabos London, reafirmando la versatilidad y el carácter diferencial de su oferta.

El Palazzo Castiglioni, construido por Giuseppe Sommaruga entre 1901 y 1904 y joya del estilo Liberty milanés, será el escenario de esta exposición, donde el talento español dialogará con las tendencias globales en un marco de sofisticación e innovación. Calvi Brambilla, reconocido por su enfoque vanguardista y galardonado con premios como el Good Design Award, ha proyectado un concepto expositivo que resalta el ADN de las marcas participantes y la creatividad de sus diseñadores.

La presencia de APE Grupo en esta cita supone una consolidación de su posicionamiento como empresa que apuesta por la diferenciación en el sector cerámico. La compañía, con una trayectoria marcada por la innovación y la colaboración con reconocidos diseñadores, ha convertido el diseño en uno de los pilares estratégicos de su crecimiento internacional. En esta línea, la Semana del Diseño de Milán se presenta como una plataforma idónea para conectar con arquitectos, interioristas y prescriptores de todo el mundo.

Por este motivo, para José Miguel Pellicer, CEO de APE Grupo, esta primera participación en Milán llega en un momento clave para la firma castellonense: "En APE Grupo no solo comercializamos cerámica, sino que creamos diseño. Somos exploradores de tendencias, creadores de ambientes y socios de arquitectos e interioristas que buscan algo más que una superficie. Cada colección nace de una visión clara: fusionar innovación y estética, ofreciendo piezas que cuentan historias y definen espacios. Para nosotros, la cerámica es más que un material; es un lenguaje visual, capaz de transformar ambientes y evocar emociones; por tanto, creemos que la Semana del Diseño de Milán es el mejor escaparate para nuestro producto".

La Semana del Diseño de Milán y el Salone del Mobile convierten cada abril a la capital lombarda en el epicentro mundial del diseño y de la arquitectura. ‘Appartamento Spagnolo’ abrirá sus puertas del 7 al 13 de abril de 2025, ofreciendo una muestra del talento y la excelencia del diseño español en un escenario único. El proyecto promovido por el ICEX puede visitarse de forma gratuita y abrirá sus puertas el 7 de abril a partir de las 15:00 horas. El resto de la semana, el Palazzo Castiglioni estará accesible a partir de las 10:00 horas.

Mientras, el 9 de abril, a las 20:30 horas, APE Grupo organiza un evento privado en colaboración con la firma de mobiliario de exterior Isimar, en el que dará a conocer las principales tendencias ‘outdoor’ que se recogen en su informe anual ‘The New Habitat: así cambian los espacios que habitamos’, un estudio que se ha convertido en un referente para los profesionales del diseño.