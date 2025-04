Sungrow lidera el diálogo sobre el rumbo de España hacia un futuro energético sostenible

La exclusiva jornada de Sungrow en Madrid reunió a los líderes del sector para demostrar cómo la tecnología, la dedicación de los profesionales y la colaboración entre todas las partes implicadas pueden ayudar a España a avanzar hacia un futuro sostenible Como líder mundial en soluciones de energía renovable, Sungrow organizó una exclusiva conferencia en Madrid el 2 de abril, reuniendo a expertos de la industria y líderes empresariales para discutir las oportunidades de España para alcanzar sus ambiciosos objetivos climáticos y energéticos. El evento proporcionó una plataforma vital para explorar las oportunidades de energía renovable del país, haciendo hincapié en el papel crucial del segmento Comercial e Industrial (C&I) y la creciente importancia de las soluciones híbridas que combinan sistemas fotovoltaicos (PV) con Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS). Al mismo tiempo, a medida que la movilidad entra en una nueva era con la electrificación de los vehículos, la recarga de VE se convierte en un tema cada vez más crítico en el camino hacia un futuro sostenible.

La visión española de las energías renovables y el papel de los proyectos C&I

España se ha fijado el ambicioso objetivo de alcanzar el 81% de generación eléctrica renovable en 2030, tal y como se recoge en su Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Con la energía solar desempeñando un papel fundamental en esta transición, la integración del almacenamiento en baterías es cada vez más esencial para garantizar la estabilidad de la red, maximizar el autoconsumo y aumentar la independencia energética.

Durante la jornada, los expertos destacaron el potencial del sector C&I para acelerar el despliegue de soluciones energéticas sostenibles. Las empresas reconocen cada vez más las ventajas económicas y medioambientales de integrar la energía solar con almacenamiento, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y los fluctuantes precios de la energía. Sungrow reafirmó su compromiso de apoyar a este sector con tecnología de vanguardia, proporcionando soluciones a medida que mejoran la eficiencia, la fiabilidad y el ahorro a largo plazo. Como demuestra claramente su último ESS para proyectos C&I, el PowerStack 200CS, el almacenamiento de energía puede reportar importantes beneficios ecológicos y financieros, siempre que se combinen tecnología punta, alta eficiencia y seguridad indiscutible con un sólido equipo de expertos que apoye todas las fases de una operación tan compleja, desde la fase de diseño y la fase de entrega, hasta la Operación y Mantenimiento (O&M) del proyecto.

Soluciones híbridas: La clave para un futuro energético robusto

Uno de los temas principales de la conferencia fue el papel fundamental de los sistemas híbridos para lograr la transición energética en España. Combinar la energía fotovoltaica con ESS permite a las empresas y a los productores de energía almacenar el exceso de energía solar, garantizando un suministro ininterrumpido y mitigando los problemas de congestión de la red. Este enfoque no sólo optimiza el uso de la energía, sino que también apoya el objetivo de España de una red energética más descentralizada y resistente. Sungrow presentó su amplia cartera de soluciones diseñadas para que las empresas y los desarrolladores de energía puedan poner en marcha proyectos híbridos sin inconvenientes y con gran flexibilidad. Entre ellas se incluyen inversores fotovoltaicos como el inversor de string SG350HX-20, el inversor híbrido SHT y una gama de soluciones de almacenamiento, caracterizadas también por su facilidad de ampliación. Al mismo tiempo, como parte de un ecosistema totalmente sostenible, Sungrow ofrece una gama completa de cargadores para vehículos eléctricos de AC y DC, para uso privado, semipúblico y público, como el último IDC480E, un cargador ultrarrápido capaz de cargar hasta 8 vehículos a la vez, lo que lo convierte en una solución ideal para operadores de flotas.

Compromiso con la innovación, el diálogo público y la sostenibilidad

La jornada de Sungrow en Madrid reafirmó el papel proactivo de la empresa en la configuración del futuro de las energías renovables en España. Al fomentar el debate entre las partes interesadas del sector y proporcionar soluciones de primera clase, Sungrow sigue impulsando la adopción de tecnologías de energía limpia que se alinean con los objetivos de sostenibilidad del país. La mesa redonda «The Next Step of Renewables» subrayó este enfoque en el diálogo público como medio para aprovechar plenamente las oportunidades de un futuro sostenible.

"A medida que España avanza hacia sus objetivos de energía renovable, la colaboración y la innovación serán factores clave para el éxito", dijo Javier Blanco, Country Manager de Sungrow Ibérica. "En Sungrow, estamos orgullosos de contribuir a esta transición equipando a las empresas con soluciones fotovoltaicas y de almacenamiento de última generación y con los máximos niveles de servicio y soporte que allanan el camino hacia un futuro más limpio y sostenible".

Ante la rápida evolución del panorama de las energías renovables en España, Sungrow mantiene su compromiso de dotar a las empresas y a los productores de energía de las herramientas necesarias para prosperar en la transición energética. Sungrow ha creado un sólido equipo de más de 100 expertos en España y Portugal. Además, con dos oficinas, en Pamplona y Madrid, y el impresionante nuevo Centro Tecnológico de Formación e Innovación en Pamplona, que cubre una superficie total de 10.000 metros cuadrados, diseñado para servir como centro de formación, innovación y excelencia en el servicio, Sungrow confirma su compromiso de apoyar la transición energética en España y el sur de Europa. La empresa seguirá invirtiendo en tecnologías avanzadas, asociaciones locales e iniciativas de intercambio de conocimientos para acelerar la revolución de la energía limpia en España.

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energías renovables, es pionera en soluciones energéticas sostenibles desde hace más de 28 años. En diciembre de 2024, Sungrow había instalado 740 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa es reconocida como la número 1 mundial en envíos de inversores fotovoltaicos (S&P Global Commodity Insights) y la empresa de almacenamiento de energía más bancable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones alimentan proyectos de energía limpia en más de 180 países, con el apoyo de una red de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia al cliente. En Sungrow, se comprometen a construir puentes hacia un futuro sostenible a través de una tecnología de vanguardia y un servicio inigualable. Para más información: www.sungrowpower.com