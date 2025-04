´Jándalo; el mapa poético de La Janda que despierta voces dormidas´

Una antología imprescindible que reúne a 17 poetas y un ilustrador para celebrar la diversidad literaria de una comarca gaditana que late con fuerza propia.

CÍRCULO ROJO.- La poesía también puede ser territorio. Eso nos recuerda Jándalo. Poesía en La Janda, la nueva antología impulsada por el poeta y editor Jesús Malia, que transforma a esta comarca gaditana en una vibrante constelación de voces. Bajo el respaldo de Editorial Círculo Rojo y con el impulso de la Mancomunidad de Municipios de La Janda, esta obra no solo compila versos, sino que reivindica identidad, comunidad y presencia cultural.

Tras casi tres décadas fuera de su tierra natal, Jesús regresó a La Janda con una misión clara: descubrir, reunir y proyectar el talento poético de sus municipios. El resultado es una antología coral en la que participan creadores de Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, San José del Valle, Vejer de la Frontera y Zahara de los Atunes.

El propio autor explica que “la poesía no puede encerrarse en un solo estilo” y que su intención ha sido celebrar la “diversidad como riqueza auténtica”. Esta antología no busca etiquetas, sino conexiones. “Tengo una voz poblada de voces”, afirma Malia, y Jándalo lo demuestra en cada página.

Jesús ya había dejado huella con Πoetas. Primera antología de poesía con Matemáticas, una obra aclamada por integrar ciencia y letras. Con Jándalo, el desafío cambia, pero el espíritu innovador permanece: el libro se convierte en una experiencia multimedia gracias a una serie de códigos QR que expanden la lectura a contenidos visuales y sonoros —videos, pinturas, catálogos—, transformando la poesía en una experiencia sensorial y contemporánea.

En palabras del autor, Jándalo pretende que “nos conozcamos y reconozcamos”. Más que una recopilación, es un gesto político y cultural que fortalece el tejido poético de la región, al tiempo que ofrece referentes para las nuevas generaciones.

La obra está dirigida a los amantes de la poesía, pero también a quienes deseen explorar nuevas voces desde una perspectiva local con proyección universal. Jándalo es un manifiesto sobre cómo la literatura puede cimentar una identidad compartida y, a la vez, un disfrute estético para lectores curiosos de todas partes.

SINOPSIS

La Janda, entre otras muchas cosas, es tierra de poesía y de poetas. Y ha tenido que reinstalarse Jesús Malia en Barbate para venir a demostrárselo a los y las poetas jandeños, pues gran parte de los aquí presentes no se conocían entre sí ni se tenían en el radar de versos. Con este trabajo, Malia no viaja ni a América Latina ni a India ni a Japón, sino a un ámbito comarcal en el que abundan las lejanías, lo exótico, lo diverso y lo universal, porque en La Janda cabe el Universo.

Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, San José del Valle y Vejer de la Frontera son los ocho planetas del sistema solar.

Esta muestra tan restringida en el espacio es la antología más completa y rica que se haya hecho nunca de autores vivos gaditanos.

AUTOR

Jesús Malia (Barbate, 1978) se ha venido buscando en su propia obra personal (La cinta de Moebius, Patrañas y Deriva, Tigres de Papel) y en las cercanías del pensamiento y la cultura, lo que lo llevó a Japón (Deriva), India (Lilavati, Matemática en verso del siglo XII, SM y Real Sociedad Matemática Española) y a todos los orígenes de nuestra lengua (Πoetas. Primera antología de poesía con Matemáticas, Amargord). Con Jándalo. Poesía en La Janda se adentra en la búsqueda de sus raíces terrenales en la voz de sus vecinos.