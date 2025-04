El mundo contado desde una maleta; 60 años de aventuras comerciales por los cinco continentes.

Una obra fascinante de Ángel Rodríguez Vergara que desvela el alma viajera del comercio internacional, publicada por Editorial Círculo Rojo.

CÍRCULO ROJO.- A veces, los libros no son solo para leer, sino para vivir. Y "Export/import por todo el mundo" es uno de esos raros ejemplares que invitan a hacer ambas cosas. Firmado por el incansable Ángel Rodríguez Vergara, esta obra recoge las memorias de toda una vida dedicada al comercio internacional, plasmadas con la sencillez y autenticidad de quien ha recorrido el planeta con la mirada curiosa y el alma abierta.

Rodríguez Vergara, natural de Málaga y políglota con dominio de siete idiomas, no solo ha sido testigo del devenir económico de más de medio siglo, sino protagonista activo de negociaciones, anécdotas y encuentros tan sorprendentes como una charla informal con el temido Abu Nidal en Trípoli. Desde la URSS hasta China, pasando por África, América y Asia Central, el autor transforma cada página en una travesía que mezcla lo comercial con lo humano, lo técnico con lo profundamente vital.

La motivación para escribir este libro surgió, en palabras del propio autor, del deseo de "dejar plasmadas todas mis experiencias en estos 60 años", y el resultado es un testimonio valiosísimo que trasciende lo autobiográfico. Es una radiografía cultural y emocional de un mundo en constante cambio, que el autor ha vivido intensamente y ha sabido documentar con rigor y ternura.

Con una estructura de crónicas viajeras que emulan informes de ruta, la obra destaca por su enfoque accesible, honesto y directo. No hay pretensión literaria, pero sí una fuerza narrativa genuina que atrapa desde las primeras líneas. Sus "opiniones" —a menudo cargadas de sabiduría acumulada— aportan al lector no solo datos, sino una cosmovisión forjada a base de millas recorridas y culturas conocidas.

Publicado por Editorial Círculo Rojo, el libro está destinado a un público amplio: desde profesionales del comercio y estudiantes de negocios internacionales, hasta amantes de los viajes, la historia y la geografía cultural. Y también, por qué no, para todo aquel que sueñe con conocer el mundo a través de las vivencias de alguien que lo ha recorrido como pocos.

"Export/import por todo el mundo" no es solo un legado personal; es una invitación abierta a explorar, aprender y conectar. Una obra que merece ser leída y celebrada. Disponible ya en librerías seleccionadas y en la web de Editorial Círculo Rojo, este libro se perfila como una joya testimonial imprescindible para entender el arte de comerciar... y de vivir.

SINOPSIS

En el corazón de Málaga, seis intrépidos amigos emprenden una odisea global sin precedentes, desafiando los límites de la amistad, la resistencia y el espíritu de aventura. A bordo de dos vehículos todoterreno, su viaje los lleva a través de veintidós países, explorando ciudades emblemáticas, monumentos históricos y rincones ocultos del mundo.

Inspirado en la vasta experiencia del autor en el comercio internacional, este relato combina la emoción de una crónica de viaje con la utilidad de un manual práctico sobre exportación e importación. Ofrece una perspectiva única sobre el comercio exterior, entrelazando conocimientos profesionales con historias vividas.

Sin embargo, más allá de los paisajes impresionantes y las lecciones de negocios, el verdadero núcleo de esta historia es la convivencia. En el confinamiento de los vehículos y con el vasto escenario del mundo como telón de fondo, los seis amigos enfrentan pruebas de la naturaleza humana: la tensión, el compañerismo y los desafíos que ponen a prueba los límites de la relación. Durante cuatro intensos meses de proximidad constante, sus vivencias tejen un relato de resiliencia, entendimiento mutuo y el indomable espíritu humano.

Esta es una historia de descubrimiento, tanto del mundo exterior como del universo interior que habita en las relaciones humanas. Un testimonio del poder transformador de los viajes, que nos desafían, nos cambian y, finalmente, nos unen en la búsqueda compartida de lo extraordinario.

AUTOR

El autor cuenta con una trayectoria de 60 años de experiencia en el sector del comercio exterior, donde ha desarrollado su carrera profesional en diversas empresas.

Sus inicios laborales fueron en el sector bancario, destacándose desde el principio en el departamento de comercio internacional gracias a sus amplios conocimientos sobre exportación e importación, así como su dominio de varios idiomas.

Actualmente, Ángel Rodríguez Vergara reside en Málaga, su ciudad natal, donde ha decidido plasmar en sus escritos las vivencias y aprendizajes acumulados a lo largo de su extensa y fructífera trayectoria profesional.

Contacto:

grupanrover@gmail.com