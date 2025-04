Schaeffler ofrece a sus clientes transparencia sobre la huella de CO2e durante la producción y la fase de uso

Desde principios del año, Schaeffler ha proporcionado a sus clientes una calculadora de las emisiones de CO2e que también tiene en cuenta la fase de uso de los rodamientos. Solo es necesario introducir la carga y la velocidad en el catálogo de productos online "Schaeffler medias". Es posible realizar cálculos aún más precisos si se ajustan otros parámetros de funcionamiento para diferentes casos de carga en tiempo real utilizando "medias EasyCalc" Para cumplir sus objetivos climáticos, las empresas necesitan transparencia sobre las emisiones de CO2 generadas por los productos de sus proveedores. Aquí se incluyen las emisiones de CO2 producidas durante el proceso de fabricación y las que surgen a lo largo de su funcionamiento posterior. Schaeffler, la Motion Technology Company, proporciona ahora esta información para la mayor parte de su portafolio de productos de rodamientos.

Por medio de estos valores de emisión, los clientes pueden basarse en datos para tomar decisiones de inversión que se ajusten a sus objetivos de sostenibilidad. Schaeffler informa de las emisiones con los denominados equivalentes de dióxido de carbono, abreviados como "CO2e", se trata de una medida métrica utilizada para comparar las emisiones de diversos gases de efecto invernadero en función de su potencial de calentamiento global (PCG).

Desde principios de 2025, la calculadora incluida en el catálogo digital de productos "Schaeffler medias" no solo ofrece la opción de calcular las emisiones de CO2e relacionadas con la fabricación para cada rodamiento individual, sino que también muestra las emisiones ocasionadas por el rozamiento en el rodamiento. "De esta manera ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus objetivos climáticos. Como fabricante líder mundial de rodamientos, nos esforzamos continuamente por fabricar rodamientos con un rozamiento aún más reducido", ha dicho el Dr. André Schade, Sustainability Coordinator for Product Development in R&D, en Schaeffler Bearings & Industrial Solutions.

"Ahora, nuestros clientes pueden saber de forma rápida y sencilla cuántas emisiones de CO2e produce el funcionamiento de un rodamiento en su aplicación y, por lo tanto, cómo incide la selección de un rodamiento que funcione con un rozamiento optimizado en los costes operativos en términos cuantitativos", ha explicado el Dr. André Schade.

Relevancia para todos los sectores industriales

Puesto que la información puede encontrarse directamente en el catálogo de productos, los clientes registrados en "Schaeffler medias" pueden seleccionar como siempre los artículos que deseen. Asimismo, tienen la opción de definir la aplicación prevista considerando varios casos de carga. Para recibir valores informativos sobre las emisiones de CO2e durante la fase de uso, solo es necesario introducir los datos de carga y velocidad de la aplicación, lo que permite comparar inmediatamente los rodamientos de rozamiento optimizado y los rodamientos estándar.

Elevado nivel de detalle en "medias EasyCalc"

Si así lo quieren, los clientes pueden profundizar en este tema en la plataforma "medias EasyCalc": se pueden incluir en el cálculo la influencia de la lubricación, la temperatura de funcionamiento y el flujo de aceite durante la aplicación.

Además, la plataforma incluye enlaces directos a las soluciones de Schaeffler en los ámbitos del montaje y la lubricación, así como un enlace a una herramienta que muestra cómo puede lograrse una fabricación más sostenible en muchos sectores gracias a los productos de Schaeffler. Naturalmente, también se pueden encontrar las mejores soluciones posibles para todas las aplicaciones específicas, poniéndose directamente en contacto con nuestros expertos.

"medias EasyCalc" está disponible en el siguiente enlace:

https://medias-easycalc.com/