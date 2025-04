Qcom.es entrega los Oscar de la alimentación

Qcom.es ha entregado sus reconocimientos anuales en una gala en la que ha vuelto a reunir a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria para poner en valor el trabajo de las empresas y de las instituciones que promueven una imagen positiva de los productores de alimentos El periódico Qcom.es ha celebrado la XIV entrega de sus premios anuales, un evento que reconoce la labor de empresas y entidades del sector agroalimentario, que destacan por su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la innovación.

En esta edición, una amplia representación de la cadena agroalimentaria se ha dado cita para reafirmar el papel clave de estos galardones en la valorización del trabajo diario de los profesionales.

Estos premios cuentan con el patrocinio del Foro Interalimentario y de IFEMA Madrid, a través de sus certámenes agroalimentarios: Fruit Attraction, Meat Attraction e Intersicop.

Entre los galardonados de este año destacan:

Mejor Iniciativa del Sector Productor 2024: Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Región de Murcia (FECOAM), por su compromiso con la modernización y sostenibilidad del sector agrícola mediante el impulso a la digitalización de las explotaciones agrarias y el fomento de modelos de producción más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Mejor Institución 2024: Consejo Oleícola Internacional (COI), por su papel clave en la promoción y desarrollo del sector oleícola a nivel global, a través del establecimiento de estándares de calidad y la potenciación del consumo de aceite de oliva por medio de iniciativas de investigación y cooperación internacional.

Mejor Empresa Cooperativa 2024: Agrocantabria, por su destacada labor a favor de la sostenibilidad y la innovación en sus procesos agrícolas, así como por su fuerte apuesta por la calidad de sus productos.

Mejor Empresa Privada 2024: Corporación Hijos de Rivera por su capacidad de combinar tradición e innovación en la elaboración de cerveza, apostando por la sostenibilidad y la calidad como pilares fundamentales de su estrategia empresarial.

Mejor Empresa del Sector Horeca 2024: Enrique Tomás, por su éxito en la internacionalización del jamón ibérico, que le ha llevado a acercar este producto emblemático de la gastronomía española a mercados de todo el mundo, mediante un innovador modelo de negocio.

Mejor Empresa de Distribución 2024: Mercadona, por su compromiso con la excelencia en la distribución agroalimentaria y fomento de la unión de la cadena alimentaria.

Premio a la Sostenibilidad 2024: Covirán, por su compromiso con la sostenibilidad en el sector de la distribución, al promover modelos de economía circular, reducción de desperdicio alimentario y eficiencia energética en sus establecimientos.

Producto Agroalimentario Más Innovador 2024: Ahumados Premium Martiko, por su apuesta por la innovación en el sector de los productos del mar y ofrecer soluciones Gourmet, que combinan tradición, calidad y nuevas tendencias en alimentación.

Mejor Campaña de Promoción Exterior 2024: Provacuno, por su exitosa estrategia de promoción de la carne de vacuno española en los mercados internacionales, en los que destaca la calidad y sostenibilidad de este sector a través de campañas de promoción de elevado impacto.

Innovación en la Internacionalización 2024: El Pozo Alimentación, por su estrategia de expansión global basada en la innovación, que se ha traducido en una mayor presencia de productos cárnicos españoles con altos estándares de calidad y seguridad alimentaria en los mercados internacionales.

Mejor Web del Sector Agroalimentario 2024: Emcesa, por desarrollar una plataforma digital innovadora, intuitiva y accesible, que mejora la experiencia del usuario y refuerza la transparencia y el conocimiento en el sector de productos y derivados cárnicos.

Mejor Asociación 2024: ANEABE por acercar la cultura del agua mineral a los españoles, promoviendo hábitos de hidratación saludables, y visibilizar la contribución del Sector en el desarrollo social y económico de la España rural, y CEPESCA, por su contribución al desarrollo sostenible de la pesca, salvaguardando a la vez la competitividad del sector y la preservación de los recursos marinos.

Premio Especial Qcom.es 2024: Banco Sabadell, por su apoyo al sector agroalimentario a través de soluciones financieras especializadas, el fomento de la inversión en el mismo y el crecimiento y el desarrollo empresarial. Los premiados han sido acompañados en esta ocasión por casi 200 operadores de todo el sistema agroalimentario y el acto ha contado también con una amplia representación institucional, como el presidente del Senado de España, Pedro Rollán, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación del MAPA, Begoña G. Bernal, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, así como de diputados y senadores, directores generales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y representantes de algunas Comunidades Autónomas.

15 años de retos, innovación y compromiso

Agrifood Comunicación nació en 2010 con el lanzamiento de Qcom.es en formato impreso, y con la firme convicción de dar voz y reconocimiento a las empresas agroalimentarias. Desde entonces, sus premios se han convertido en una referencia para destacar el esfuerzo del sector por mejorar su imagen y poner en valor los alimentos que elabora, transforma y comercializa.

A lo largo de estos 15 años, Agrifood Comunicación ha impulsado iniciativas que han dejado huella, como el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS), el Congreso Mundial del Aceite de Oliva y la campaña 'Si yo no produzco, tú no comes', entre otras. Siempre con el objetivo de defender, impulsar y visibilizar el trabajo de quienes día a día hacen posible que los alimentos lleguen a nuestras mesas.

Con motivo de su 15º aniversario, la empresa ha lanzado para este 2025 los Agrifood Talks, una serie de encuentros diseñados para generar valor, compartir conocimiento y reforzar la reputación digital del sector agroalimentario.

El primero de estos encuentros ya ha sido un éxito y marca el inicio de una agenda de eventos que seguirán celebrándose durante todo este año.

Por todo ello, Agrifood Comunicación celebra sus 15 años de historia con la misma pasión con la que empezó: "sumando aliados, impulsando ideas y apostando por un futuro mejor para nuestro sector agroalimentario".

Enlace descarga fotos del encuentro: https://we.tl/t-hgPak45imP

Enlace descarga selfies del encuentro: https://we.tl/t-6HWmidCGK8