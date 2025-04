Zestoa se suma al Programa que mejora el uso de medicamentos entre personas usuarias del servicio de ayuda domiciliaria y los servicios sociales del municipio

Con la adhesión del municipio, ya son 50 las localidades guipuzcoanas que participan en el programa impulsado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa El alcalde de Zestoa, Mikel Arregi; el director de Farmacia del Gobierno Vasco, Iñaki Betolaza; y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG), Miguel Ángel Gastelurrutia, han suscrito esta mañana el acuerdo para la adhesión del municipio guipuzcoano al 'Programa de mejora de uso de medicamentos entre las personas usuarias del Servicio de Ayuda Domiciliaria y Servicios Sociales', impulsado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el COFG.

Con la incorporación de Zestoa se alcanza la cifra de 50 municipios en Gipuzkoa participantes en esta iniciativa que facilita el acceso al medicamento y mejora del uso de la medicación y la adherencia a los tratamientos. Para ello, desde las farmacias de cada localidad colaboran con el auxiliar domiciliario o la persona cuidadora principal, en aspectos relacionados con la adquisición, conservación y administración de medicamentos. El 96% de las farmacias guipuzcoanas están acreditadas para participar en el programa.

En la actualidad, desde estas farmacias se prepara la medicación para más de 600 personas usuarias de los servicios de ayuda domiciliaria y servicios sociales en el Territorio, seleccionadas previamente por la dirección de Servicios Sociales de cada Ayuntamiento.

Tras la firma del acuerdo que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Zestoa, el alcalde del municipio, Mikel Arregi, ha subrayado que en la localidad "tenemos varios proyectos en marcha para trabajar el cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad y, en este sentido, la coordinación entre las diferentes instituciones es fundamental para mejorar y ajustar los servicios relacionados con la salud y el bienestar de las personas".

Mejora de la salud de las personas

Con 3.825 habitantes, Zestoa cuenta con una farmacia. Tras la firma del acuerdo, Xabier Astiz, farmacéutico en la localidad, ha valorado muy positivamente el programa: "En la farmacia comunitaria muchas veces vemos que las personas de edad avanzada no están tomando su medicación como deberían; ya sea porque no han entendido correctamente cómo la tienen que tomar, porque confunden los nombres de los medicamentos, o porque se les olvida… En consecuencia, estas personas no están correctamente tratadas". Astiz considera que el programa ayudará a aumentar la adherencia y el cumplimiento del tratamiento y, por consiguiente, "a mejorar la salud de cada paciente".

Desde la farmacia de Zestoa, añade, "creemos que podemos influir positivamente en la salud de los y las zestoarras, ya que mediante este programa se pueden detectar reacciones adversas a medicamentos, asi como evitar problemas asociados a los mismos como -por ejemplo-, duplicidades e incumplimientos, que muchas veces pasan inadvertidos".

Xabier Astiz ha subrayado que la iniciativa favorece un vínculo más cercano entre el médico, farmacéutico y paciente: "Al tener un contacto más estrecho, la confianza y la comunicación entre todos aumenta y eso es beneficioso para la salud de la persona usuaria". Como farmacéutico, concluye, "nos aporta tener un rol más activo y más importante en la atención farmacéutica de estos pacientes, lo cual nos satisface enormemente tanto profesional, como personalmente".

Por su parte, el director de Farmacia del Gobierno Vasco, Iñaki Betolaza, ha destacado que este programa de mejora del uso de la medicación de las personas atendidas por los servicios de ayuda domiciliaria busca situar a las personas en el centro, atendiendo sus necesidades y mejorando su calidad de vida. Además, según el director de Farmacia, se incide en la potenciación de las farmacias como agentes de salud y se fomenta la colaborando con ellas.

Funcionamiento del programa

Respecto al funcionamiento de la iniciativa, la dirección de Servicios Sociales de cada Ayuntamiento selecciona a las personas participantes quienes, antes de su incorporación al Programa, deben dar su consentimiento. Posteriormente, el o la usuaria elige la farmacia y se le realiza una entrevista, en base a la cual se elabora una ficha con información relativa a la medicación que toma y sus problemas de salud. Posteriormente, con una periodicidad quincenal o semanal, el farmacéutico/a prepara y entrega la medicación en las dosificaciones personalizadas.

Para ello, se utilizan los sistemas personalizados de dosificación (SPD) donde se disponen los comprimidos que el/la paciente debe tomar en cada momento del día, acompañados de la información necesaria para la correcta administración de cada dosis.