S2Grupo e isEazy lanzan una Escuela de Ciberseguridad para reforzar el capital humano frente a las amenazas digitales

Las compañías S2Grupo e isEazy han presentado en Madrid su nueva Escuela de Ciberseguridad, una iniciativa conjunta que busca fortalecer el capital humano como pieza clave en la protección frente a ciberamenazas, en un contexto marcado por la creciente digitalización, el auge de riesgos cibernéticos y la inminente entrada en vigor de la Directiva NIS2 en España El evento, celebrado en la sede de isEazy, reunió a responsables de recursos humanos, ciberseguridad y desarrollo de talento de diversas organizaciones. Allí se destacó la necesidad de generar una primera línea de defensa a través de la formación de los empleados, especialmente ante la previsión de que Europa requerirá más de medio millón de profesionales en este ámbito, según la European Cybersecurity Skills Academy.

La Escuela de Ciberseguridad está diseñada para implantarse de forma inmediata en todo tipo de organizaciones y sectores. Ofrece más de 65 contenidos especializados en ocho idiomas, estructurados por niveles y perfiles, e incorpora simulaciones de ciberincidentes desarrolladas por expertos de S2Grupo, así como tecnología educativa de última generación de isEazy. "La seguridad digital depende tanto de los sistemas como de las personas que los operan. Con esta Escuela, ofrecemos una solución integral para capacitar a todos los niveles y reforzar la continuidad operativa", ha subrayado José Rosell, CEO y socio-fundador de S2Grupo.

Por su parte, Miguel Valverde, CEO de isEazy, ha destacado que "la Escuela de Ciberseguridad no es solo una nueva oferta formativa, es una respuesta real a los desafíos actuales de las organizaciones. Hemos creado un catálogo estratégico, diseñado para evolucionar con cada profesional, adaptable a cualquier sector y orientado a resultados medibles".

La propuesta formativa se articula como una solución estratégica, escalable y alineada con el negocio, lo que permite su integración en todo tipo de estructuras corporativas. Además de su enfoque transversal, basado en perfiles y niveles jerárquicos —desde la alta dirección hasta funciones operativas—, la Escuela combina simulaciones reales de ciberincidentes desarrolladas por el equipo experto de S2Grupo, con una metodología educativa basada en el aprendizaje activo ("learning by doing"), personalización mediante inteligencia artificial y analítica de progreso, proporcionadas por isEazy. Los contenidos, auditables y trazables, están diseñados para facilitar su incorporación a los programas de cumplimiento normativo y formación corporativa, lo que convierte a esta herramienta en un recurso eficaz tanto desde el punto de vista técnico como regulatorio.

Además de responder a las exigencias de la Directiva NIS2, que obligará a las empresas a acreditar medidas de capacitación en seguridad digital, la iniciativa también se alinea con los marcos de sostenibilidad ESG, reforzando la gobernanza digital, especialmente en sectores regulados como energía, banca, sanidad o transporte.

S2Grupo, con sede central en Valencia y presencia en más de 35 países, es una referencia en ciberseguridad, ciberinteligencia y resiliencia digital, mientras que isEazy aporta su experiencia como líder en soluciones e-learning, con más de 10 millones de usuarios y proyectos en más de 90 países. Ambas compañías buscan con esta colaboración impulsar una respuesta estructurada y profesional a la creciente demanda de formación en protección digital.