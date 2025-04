No Más Fugas detecta fugas ocultas en piscinas sin necesidad de obras ni demoliciones

La pérdida de agua en instalaciones acuáticas representa un problema frecuente que puede derivar en importantes daños estructurales y elevados costes de mantenimiento si no se actúa a tiempo. En este contexto, la localización de fuga en piscina sin obras se presenta como una solución técnica eficaz y no invasiva.

No Más Fugas aplica esta metodología para garantizar intervenciones precisas, rápidas y sin molestias. Gracias al uso de tecnología específica y personal cualificado, se evita el vaciado del vaso, reduciendo así el impacto en el uso de las piscinas y facilitando una intervención inmediata ante cualquier tipo de fugas.

Tecnología aplicada a la detección subacuática No Más Fugas realiza un diagnóstico completo sin necesidad de vaciar la piscina ni ejecutar obras que alteren su estructura. Este sistema permite localizar fugas con exactitud mediante el uso de cámaras subacuáticas, gas trazador y equipos de detección avanzados que facilitan la identificación de puntos críticos tanto en el vaso como en el circuito hidráulico.

La empresa opera en diversas provincias como Cádiz, Sevilla, Huelva y Málaga, prestando servicios a comunidades, hoteles, colegios y todo tipo de instalaciones públicas y privadas. El proceso de trabajo abarca inspección visual, pruebas de estanqueidad, análisis del sistema de filtración y verificación final, siempre con el objetivo de restaurar la estanqueidad total del sistema.

Esta metodología garantiza una actuación sin roturas y sin interferencias en el uso diario de la piscina.

Intervenciones eficaces sin interrupciones ni vaciado La reparación se realiza en el punto exacto del problema, sin demoliciones ni vaciados, gracias a un equipo con formación en buceo que actúa directamente bajo el agua. Esta especialización posibilita intervenir con precisión incluso en estructuras complejas.

La empresa incorpora servicios preventivos orientados a prolongar la vida útil de las instalaciones y evitar pérdidas innecesarias de agua y productos químicos. Además, se ofrecen soluciones integrales de mantenimiento que incluyen el análisis de la química del agua, la revisión del sistema hidráulico y el cuidado estructural del vaso. Estas actuaciones contribuyen a mejorar la eficiencia operativa, evitando interrupciones del servicio y reduciendo costes a largo plazo.

La localización de fuga en piscina sin obras, combinada con medidas preventivas, se consolida como un recurso técnico que optimiza la gestión de instalaciones acuáticas con un enfoque sostenible y de alta precisión.