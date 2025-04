El Rincón de la Fortuna ahora se llamará Rincón de Fortuna

El Rincón de la Fortuna, la administración para jugar a la lotería online, renueva su nombre de marca y pasa a ser Rincón de Fortuna. Un nombre más corto y fácil de recordar que representa el compromiso con los jugadores.

El nuevo Rincón de Fortuna busca evolucionar y seguir ofreciendo la mejor experiencia a los jugadores, conserva la misma web, su esencia y el espíritu que les caracteriza, pero con este nuevo nombre. Mantendrá el mismo diseño web con el objetivo de seguir ofreciendo una navegación y experiencia de usuario sencilla, solo que bajo un nuevo nombre de marca.

Nuevo naming como refuerzo de la identidad El objetivo del nuevo nombre de Rincón de Fortuna es hacer visible al público la evolución y la innovación que caracteriza a esta administración online; comprometida ofrecer a sus clientes una manera fácil y sencilla de jugar online a la lotería y otros sorteos cotidianos como el Euromillones, La Primitiva o la Quiniela Inteligente.

Este cambio de nombre no afectará a las funcionalidades ni a la web que ya conocen los jugadores, la administración continuará brindando un servicio seguro y transparente apostando tanto por la experiencia del usuario como por la protección de los datos.

Quiénes son Rincón de Fortuna Para aquellas personas que aún no conocen Rincón de Fortuna, en menos de tres años desde la creación de esta administración, ya ha repartido el tercer premio del Gordo la navidad pasada (500.000 euros la serie) y el Gordo la navidad anterior (cuatro millones de euros la serie). Por lo que su trayectoria les ha consolidado como una administración de confianza y con suerte.

La experiencia de juego en la web de Rincón de Fortuna es tan intuitiva como segura: solo hay que seleccionar el juego y añadir al carrito las apuestas. Además, cuenta con múltiples opciones de pago seguras y un equipo de atención al cliente siempre disponible para resolver dudas y brindar asistencia personalizada.

Rincón de Fortuna

Dirección: C. de Abastos, 49, 28300 Aranjuez, Madrid