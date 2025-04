Repara tu Deuda Abogados cancela 662.739 € en Almería (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

Un total de 8 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Almería (Andalucía) Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 662.739 euros de deuda en Almería (Andalucía). Un total de 8 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Almería.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer de Huércal de Almería ha cancelado 227.981 euros. Durante la crisis de 2008, su pareja se quedó sin empleo. Ello hizo que tuviera que solicitar préstamos y tarjetas para poder hacer frente a los gastos. A pesar de los esfuerzos realizados, se vieron obligados a dejar de pagar para subsistir.

2) Tras un accidente grave, una mujer cayó en estado de sobreendeudamiento. Y es que, después de la declaración de incapacidad y ver reducidos sus ingresos, no pudo asumir los pagos. El importe exonerado es de 36.954 euros.

3) Un hombre cancela 74.141 euros. Por la crisis financiera, el deudor se vio en la necesidad de solicitar préstamos y tarjetas. Ello no ayudó a mejorar la situación dado que fue desahuciado de su vivienda habitual quedándose con deuda remanente de la hipoteca, tarjetas de crédito y préstamos varios. Solicitó ampliaciones en sus préstamos para rebajar cuotas ampliando el plazo de amortización, pero ello no solucionó la situación porque le diagnosticaron una enfermedad que le imposibilitó devolver sus deudas.

4) 37.936 euros es la cantidad exonerada por un matrimonio. Su insolvencia se originó con un préstamo para la compraventa del coche y otro por necesidades económicas familiares. La acumulación del importe pendiente le ha abocado a una situación de insolvencia de la que ya han salido.

La Ley de Segunda Oportunidad ha ayudado a que muchos particulares y autónomos hayan encontrado la salida legal y efectiva a todos sus problemas económicos. A ello, hay que añadirle que han podido decir adiós a las situaciones de estrés sufridas. Hasta la fecha, el despacho ha conseguido superar la cifra de 320 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Se prevé que esta cantidad continúe creciendo como consecuencia del elevado número de expedientes que se encuentran en marcha y de las llamadas diarias de personas que necesitan cancelar sus deudas.

