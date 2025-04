¡El Cigarran Sailing Team encuentra hogar en en el Liceo Marítimo de Bouzas!

Tras dieciocho meses de incertidumbre, de entrenamientos sin base fija y de remar contra viento y marea, el Cigarran Sailing Team, formado por Óscar Comesaña, Manuel Martínez, Jorge y José Cigarrán, por fin encuentra su puerto. Y no cualquier puerto: el equipo se une al Liceo Marítimo de Bouzas, un club con más de un siglo de historia, convirtiéndose en el primer equipo íntegramente español en el ranking mundial de Match Race. Actualmente en el puesto 130 del mundo, este equipo ha demostrado que, con esfuerzo, pasión y determinación, los sueños se conquistan, aunque el camino sea cuesta arriba. Aquí, la pasión es más fuerte que el viento.

La unión ahora con Cigarran Abogados, Lenda Pet Food, Mundo Náutica y con el Liceo Marítimo de Bouzas que no es solo un club, es una institución que ha sido cuna de grandes navegantes. Su legado forma parte de la historia de la vela en España, y entre sus muros se han formado algunos de los mejores regatistas que hoy compiten en circuitos profesionales, Copas América y campeonatos del mundo. Para José Cigarrán, patrón del equipo, este acuerdo es un regreso a casa. Su trayectoria como entrenador y deportista comenzó aquí, en las aguas de Bouzas, donde ayudó a formar a muchos de los talentos que hoy representan a España en la vela internacional. Ahora, décadas después, vuelve con un propósito aún mayor: impulsar el Match Race en España y devolverle su prestigio perdido.

Desde 2012, cuando España ganó su primera y única medalla olímpica en Match Race con Támara Echegoyen, Sofía Toro y Ángela Pumariega, esta modalidad fue desapareciendo del panorama nacional. Sin apoyos ni estructuras que la sostuvieran, la disciplina quedó en el olvido. Sin embargo, el Cigarran Sailing Team se propuso un reto titánico: resucitar el Match Race en España. Desde su nacimiento en Baiona, hace apenas año y medio, partieron desde el puesto 900 del ranking mundial, ascendiendo hasta el puesto 130 con esfuerzo y sacrificio, dejando incluso un diente en Macedonia por el camino. Hoy, con el respaldo del Liceo Marítimo de Bouzas, el equipo se prepara para seguir escalando en la clasificación mundial, con la meta de llegar tan alto como sea posible.

El equipo ha demostrado una resistencia admirable. Sin una sede fija ni bandera, entrenaban gracias al apoyo de Tierra y Mar Multiaventura, que les permitía practicar en barcos tipo Omega, pero con una limitación clave: solo podían entrenar de dos en dos, sin la posibilidad de trabajar juntos como tripulación en un mismo barco, algo fundamental en el Match Race.

Ahora, todo cambia. Con el respaldo del Liceo Marítimo de Bouzas, el equipo dispondrá de los recursos que tanto necesitaban:

Instalaciones de primer nivel, incluyendo gimnasio y zonas de entrenamiento.

Dos unidades de barcos Omega, esenciales para la preparación táctica.

El legendario J80 "Ay Carmela", una embarcación con historia para el Liceo.

Pero este acuerdo va mucho más allá del apoyo material. El Cigarran Sailing Team y el Liceo Marítimo de Bouzas no solo buscan entrenar a un equipo, sino reavivar una disciplina olvidada. Como parte de este compromiso, han anunciado la apertura de una escuela de Match Race, que estará disponible tanto para socios del club como para cualquier persona interesada en descubrir este apasionante mundo de la competición a vela. Esta escuela marcará un antes y un después en la historia del Match Race en España, ofreciendo formación de calidad y oportunidades a nuevos talentos.

En el Match Race, los equipos compiten en una liga de diferentes grados, desde el Grado 5 (el más bajo) hasta el Grado 1 y la categoría especial. La impresionante escalada del Cigarran Sailing Team hasta Grado 2 y Grado 3 demuestra que están en el camino correcto. Ahora, con una estructura sólida, tienen todo lo necesario para seguir ascendiendo e intentar posicionar a España en lo más alto de esta modalidad.

El círculo se cierra de la mejor manera posible. Un club histórico, un equipo con ambición y talento, y una embarcación con legado. Todo se alinea para que el Cigarran Sailing Team alcance nuevas cimas. El Match Race vuelve a España y lo hace con fuerza, con garra y con el viento a favor.

¡Empezar una nueva era para la vela española con el L.M. Bouzas a la caña!