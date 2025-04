Entre lo visible y lo simbólico; El enigma del agua florida

Entre prácticas heredadas y búsquedas contemporáneas de sentido, el agua florida mantiene su fuerte presencia como recurso habitual en rituales espirituales y de purificación. Su fórmula original data del siglo XIX en Estados Unidos y combina esencias naturales de flores, cítricos y especias. Con el paso del tiempo, su uso trascendió fronteras y contextos, para arraigarse fuertemente en América Latina, donde se integró en diversas ceremonias de origen indígena, afrodescendiente y mestizo.

En países como Perú, México o Cuba, el agua florida es comúnmente empleada por curanderos y practicantes de tradiciones sincréticas, en limpiezas energéticas, bendiciones y hasta rituales de protección. A menudo se esparce en el ambiente, se aplica sobre la piel o se utiliza en baños espirituales, bajo la creencia de que ayuda a purificar la energía negativa y atraer armonía. Aunque estos usos no están respaldados por la medicina científica, forman parte de un entramado cultural profundamente enraizado.

Hoy en día, el agua florida sigue siendo muy popular y no ha quedado relegada solo al continente americano. Este elemento cobra en la actualidad una relevancia especial como herramienta de purificación y armonización, utilizada tanto en rituales esotéricos como en prácticas de bienestar personal.

Más allá de su perfume característico o sus efectos energéticos, el agua florida representa un puente entre el pasado y el presente. Su permanencia en la cultura popular no solo responde a modas pasajeras, sino a una necesidad persistente de significado y ritualidad en la vida cotidiana. En este equilibrio entre tradición y renovación, radica buena parte de su vigencia.