Inversores inmobiliarios de la costa diversifican sus inversiones y ponen la mira en Madrid

Grandes grupos inversores están trabajando en la creación de proyectos con una clara visión de futuro muy relacionados con las nuevas formas de inversión como el Build to Rent o rehabilitando edificios para la venta de vivienda de lujo, según K&N ELITE Los grandes inversores inmobiliarios españoles y extranjeros que tradicionalmente han apostado por zonas como la Costa del Sol y la Costa Blanca están redirigiendo su capital hacia Madrid. Esta tendencia, que ya se venía observando en los últimos años, se ha intensificado en 2024 y se proyecta con fuerza para 2025, con un claro interés en el segmento de lujo y en el desarrollo de infraestructuras emblemáticas.

"Los grandes inversores de la Costa del Sol y la Costa Blanca están empezando a diversificar sus proyectos y ponen sus ojos en Madrid- señala Rafael Santana, Director de K&N Elite de Madrid-. Esto no significa que no siga aumentando notablemente la venta de vivienda en estas zonas que está alcanzando grandes ratios de inversión, sino que en el desarrollo empresarial de estos grandes grupos está el crear proyectos en Madrid, debido a su gran posicionamiento a nivel europeo, al situarse como la segunda ciudad para invertir solo por detrás de Londres. La gran empresa siempre diversifica sus inversiones y está optando por proyectos en zonas prime de la capital, fundamentalmente para la creación de nuevos proyectos como el Build to Rent, y también la realización de edificios de lujo destinados a la venta en el centro de la ciudad. Aunque siguen construyendo simultáneamente en las zonas de costa, antes eran grupos muy centrados en estas zonas, ahora debido al auge de la llegada de capital extranjero de todo el mundo en Madrid, han decidido iniciar proyectos en la capital".

Madrid, epicentro de la inversión inmobiliaria

Madrid sigue consolidándose como un polo de atracción para inversores nacionales e internacionales. Según los últimos datos de CBRE, en 2024 el sector inmobiliario en España superó los 18.000 millones de euros en inversiones, de los cuales más del 35% se concentraron en Madrid, reafirmando su posición como el mercado más dinámico del país.

El interés en la capital se refleja también en el segmento de la vivienda de lujo. Actualmente, hay más de 35 promociones activas en el centro de Madrid, con precios que oscilan entre los 1,8 y los 16 millones de euros por vivienda, según Idealista. Zonas como el Barrio de Salamanca, Chamberí y el centro histórico concentran el 65% de las operaciones premium, con una demanda creciente tanto de compradores nacionales como de inversores internacionales.

Factores clave del cambio de enfoque

Los inversores que anteriormente centraban su actividad en zonas costeras han encontrado en Madrid una oportunidad de diversificación y estabilidad en sus carteras. Entre los factores que explican esta migración de capital destacan:

Estabilidad del mercado: Madrid ofrece un entorno económico sólido, con una demanda constante de vivienda y espacios comerciales, a diferencia de las zonas costeras, que dependen más del turismo estacional y presentan mayor volatilidad en sus rentabilidades.

Rentabilidad en el segmento premium: En el sector del alquiler residencial de lujo, las rentabilidades oscilan entre el 4,5% y el 6,5% anual. Según un informe de Knight Frank, el precio medio del alquiler de viviendas de lujo en Madrid aumentó un 18% en 2024, situándose entre los 6.500 y los 30.000 euros mensuales.

Desarrollo de infraestructuras y branded residences: Proyectos exclusivos, como la rehabilitación de edificios históricos para viviendas de alto standing y la proliferación de branded residences (propiedades gestionadas por marcas hoteleras con servicios de lujo), están impulsando el atractivo del mercado.

Impacto en el mercado local

El aumento de la inversión en Madrid está transformando la dinámica del mercado inmobiliario. Según Rafael Santana, Director de K&N Élite Madrid, "este fenómeno está impulsando el desarrollo de proyectos innovadores y contribuyendo a la revalorización de zonas históricas. Sin embargo, también está elevando los precios, generando nuevos retos en la accesibilidad a la vivienda para los residentes locales". En las áreas más exclusivas de Madrid, el precio medio de compra ha alcanzado los 13.000 euros/m², mientras que en la Costa del Sol los precios rondan los 7.500 euros/m².

Un mercado en crecimiento

Las perspectivas para 2025 apuntan a un incremento sostenido de la inversión en Madrid, especialmente en el segmento de lujo y en desarrollos de uso mixto (residencial y comercial). La profesionalización del sector y la adopción de tecnologías avanzadas, como el big data para la evaluación de proyectos, serán claves para mantener la competitividad del mercado.