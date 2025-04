ASEFAVE: "Tanto exceso regulatorio por parte de Europa reduce la competitividad de las empresas del sector"

La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas observa con preocupación el constante aumento de requisitos administrativos, impulsado en parte por directrices procedentes de Bruselas. Para la entidad, es urgente evitar la imposición de cargas burocráticas innecesarias y que las administraciones adapten sus normativas a la realidad del mercado Desde hace varias semanas, ASEFAVE observa con preocupación cómo se van publicando y anunciando medidas administrativas que provocan la sensación de sobrerregular la actividad de las empresas: "Y tanta sobrerregulación genera carga burocrática, administrativa y hace que se pierda competitividad, lo que siempre es una mala noticia".

La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas afirma con rotundidad que el constante aumento de normativas y requisitos administrativos, impulsado en parte por auditorías y directrices procedentes de Bruselas, está generando un entorno de gran complejidad que pone en riesgo la competitividad de las empresas del sector, sin que por ello aumente la calidad de los productos.

Y es que para ASEFAVE el incremento de exigencias regulatorias, sin una evaluación integral de su impacto, está creando obstáculos que dificultan la operatividad de las empresas del sector, en especial de las pequeñas y medianas empresas, que deben destinar recursos adicionales a la gestión administrativa en detrimento de la inversión y el crecimiento. Esta regulación excesiva no solo encarece los procesos, sino que también frena la innovación y la capacidad de respuesta ante las necesidades del mercado.

De hecho, "y a raíz del encendido debate sobre la política de aranceles que defiende Donald Trump, un aspecto a tener en cuenta es que la administración estadounidense no ve con buenos ojos el exceso regulatorio europeo, que podrían verse aumentadas precisamente como reacción a lo anunciado por EE.UU".

Desde ASEFAVE "se reclama una vez más una revisión profunda del marco regulador, con un enfoque que garantice un equilibrio entre el cumplimiento de estándares de calidad y la viabilidad operativa de las empresas. Es imprescindible evitar la imposición de cargas burocráticas innecesarias y armonizar las regulaciones con criterios de eficiencia económica y productiva. Y que las administraciones adapten las normativas a la realidad del mercado, caracterizado por una mayoría de microempresas, evitando la pérdida de competitividad y facilitando un entorno propicio para la generación de empleo y la innovación".

Por todo ello, desde ASEFAVE "se insta a las autoridades a realizar un análisis detallado de los efectos de la mencionada sobrerregulación, así como a establecer medidas que reduzcan las barreras normativas y arancelarias que actualmente dificultan el desempeño eficiente del sector. No es una visión única y particular de la entidad: voces autorizadas dentro de la Unión Europea -informes Letta y Draghi-, ya han advertido sobre el declive económico europeo si se continúa por esta línea".

Sobre ASEFAVE

La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas fue constituida en julio de 1977. Asociación de ámbito nacional, de la que forman parte los más destacados fabricantes de ventanas, fachadas y sistemas de protección solar, así como, empresas que proporcionan componentes para su manufactura, es un organismo que coordina las reivindicaciones e intereses del sector y de sus empresas asociadas. La actual Junta Directiva está presidida por Miguel Robles, al que acompañan los vicepresidentes Carlos Subías y Pablo Rodríguez, además de 12 vocales.