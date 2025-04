Seda a medida; el arte de la producción por encargo en ETERNOIR

Un sello distintivo de una dedicación al lujo sostenible

En un mundo donde la inmediatez domina la industria de la moda, Eternoir ha decidido ir en una dirección opuesta: la exclusividad de la seda hecha por encargo. Esta marca rumana ha encontrado su identidad en la producción artesanal, donde cada pieza se convierte en una obra única creada con precisión y detalle.

Eternoir, de la palabra rumana “eterna” y la francesa “noir”, se ha consolidado en el sector por el diseño exclusivo de prendas de seda. Con una producción por encargo que garantiza la personalización absoluta y una apuesta firme por la sostenibilidad, la firma busca expandir su presencia en el mercado internacional sin perder su esencia de moda lenta y atemporal.

Producción artesanal y personalización como sello de identidad La marca trabaja exclusivamente con seda de alta calidad, confeccionando cada prenda bajo pedido. Este modelo no solo reduce el desperdicio textil, sino que también permite que cada diseño sea una pieza única y hecha a medida para el cliente.

El proceso de producción en Eternoir comienza con la selección de la seda, un material noble que ha sido sinónimo de lujo durante siglos. “Cada colección cápsula se selecciona cuidadosamente para representar el lujo sostenible y ser la piedra angular de un armario tan versátil como sofisticado, garantizando que cada pieza sea a la vez un básico preciado y una declaración de estilo refinado”, explica Diana Anca Vasiliev, fundadora de Eternoir.

Los diseños de Eternoir están pensados para trascender las tendencias pasajeras, apostando por la elegancia eterna que caracteriza a la marca. Los clientes que eligen Eternoir no solo adquieren una prenda, sino una pieza que cuenta una historia, que refleja su personalidad y que se adapta perfectamente a su estilo de vida.

Lujo sostenible: la ‘moda rápida’ como nuevo estándar Uno de los pilares fundamentales de Eternoir es su compromiso con la sostenibilidad. La producción por encargo evita el exceso de stock y el desperdicio de recursos, una práctica que se ha vuelto esencial para reducir el impacto ambiental de la moda. La marca también pone un fuerte énfasis en la durabilidad de sus creaciones. Al diseñar piezas atemporales y de la más alta calidad, Eternoir promueve un consumo más consciente.

La idea es que cada prenda sea un tesoro en el armario de quien la lleva, capaz de acompañarla durante años sin perder su esencia ni su valor. Desde su lanzamiento, ETERNOIR ha apostado por un modelo de producción responsable basado en la fabricación bajo demanda y el uso exclusivo de seda 100% pura certificada.

“Nos centramos exclusivamente en la elaboración de prendas con seda 100% pura, un material reconocido por su tacto lujoso y su elegancia atemporal. Esta exclusiva selección de tejidos refleja nuestro compromiso con la moda sostenible y la calidad duradera. Al dedicarnos exclusivamente a la seda pura, creamos piezas exquisitas y respetuosas con el medio ambiente”, explica la creadora de la firma.

Como parte de su estrategia de crecimiento, ETERNOIR continuará lanzando colecciones cápsula de edición limitada, asegurando que cada diseño mantenga su carácter exclusivo. Entre sus piezas más icónicas se encuentran el pantalón de sastre Notturno y la camisa de seda Lumina, reflejo del equilibrio entre elegancia y funcionalidad.

Con una visión clara y una estrategia bien definida, ETERNOIR se proyecta como una de las marcas más prometedoras del lujo sostenible, demostrando que la expansión y la exclusividad pueden ir de la mano.

