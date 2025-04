Dos terremotos

La palabra terremoto para mí es una palabra significativa. Es una palabra significativa porque viví el terremoto de Lorca del 2011. En nuestra mente, todos tenemos palabras que destacan por su significatividad. “Cáncer”, una palabra muy significativa, para las personas que luchan contra esa enfermedad. “Guerra”, significativa para las personas que han abandonado su casa, huyendo de la violencia. “Desempleo”, para las personas que hace tiempo que perdieron su trabajo.

Resumiendo, tenemos palabras muy significativas y palabras que casi no significan nada. Por ejemplo, la palabra “atasco”, en las montañas tiene un significado escaso.

Y volviendo a los terremotos. He encontrado en la prensa estos dos titulares: 1.Un terremoto en Birmania causa más de 1.000 muertos. 2. La absolución de Dani Alves, un terremoto contra futuras denuncias por violación (...).

Estos dos titulares han llamado mi atención, primero, por mi experiencia pasada, y segundo, porque, el lenguaje del primero es literal (La tierra ha temblado), y el lenguaje del segundo es metafórico.

Añadiré dos comentarios: Uno. En la zona de Lorca, Murcia y en la zona de Birmania, hay placas que chocan constantemente. Otro. Después de esta sentencia, parece que no queda claro, lo que debería estar claro: la mujer, después de comenzar, tiene derecho a parar.