La III Reset Running bate récords de participación y solidaridad en El Puerto de Santa María

Más de 600 corredores inscritos y toda una ciudad volcada con una causa solidaria. La tercera edición de la Reset Running se consolida como una de las carreras populares con mayor impacto social y deportivo de la zona, combinando deporte, comunidad y compromiso.

Organizada por Reset People, un club social y privado pionero en su enfoque integral del bienestar, esta cita va mucho más allá de una simple carrera. Reset People no solo impulsa el deporte y la salud a todos los niveles, sino que lo hace desde la excelencia: es a la vez club deportivo, centro de alto rendimiento, club social, profesionales de la nutrición y centro de belleza avanzada. Y lo más importante: lo hace con el corazón.

Una carrera diferente, con propósito La Reset Running no es solo una competición: es una celebración del deporte solidario. Esta edición, los fondos y esfuerzos se destinan a apoyar a la asociación Coloreando Vidas, proyecto del reconocido artista Fernando Quirós, que lucha por la inclusión de personas discapacitadas en El Puerto de Santa María, y la respuesta ha sido emocionante. Más de 600 dorsales entregados y un ambiente que promete una jornada inolvidable.

El recorrido, totalmente urbano, recorre las calles más emblemáticas del Puerto, convirtiendo la ciudad en un circuito único donde el deporte y la belleza del entorno se dan la mano.

Además, uno de los elementos más especiales de esta carrera es su carácter inclusivo: atletas noveles corren codo a codo con corredores experimentados y profesionales, en un ambiente sano, competitivo y, sobre todo, humano.

Una apuesta privada con impacto real Reset People organiza, financia y premia la carrera con recursos propios, demostrando que el compromiso con la comunidad no entiende de excusas. Es una empresa privada que cree firmemente en la capacidad del deporte para transformar realidades, y lo demuestra con hechos.

Desde la dirección del club, se destaca el orgullo de ver cómo, tanto sus propios socios, como el pueblo entero se ha volcado con esta iniciativa, y cómo la Reset Running se ha convertido ya en un referente del calendario deportivo.

“Ver a cientos de personas movilizarse por una causa solidaria, compartir asfalto, sonrisas y esfuerzo... es la mayor recompensa”, declaran desde Reset People.

La cita es este domingo, 6 de abril.

Deporte, solidaridad y comunidad se unen en una experiencia única.

El Puerto corre, vibra… y se entrega por completo.

Más información en: resetpeople.com