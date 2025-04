Cómo mejorar la atención al paciente en clínicas y consultas gracias a una gestión profesional de llamada

Clínicas, consultas y despachos pierden clientes por no atender correctamente las llamadas

En sectores como la podología, dermatología, medicina estética, dietética y nutrición, pero también en asesorías, despachos legales y centros de bienestar, la atención telefónica sigue siendo la principal puerta de entrada de clientes y pacientes. Sin embargo, muchas veces, este canal no se gestiona de forma estratégica.

Cuando las llamadas no son atendidas o la atención resulta apresurada, las consecuencias van más allá de perder una simple consulta: se pierden clientes potenciales, la reputación se resiente y la facturación disminuye.

¿La solución habitual? Incorporar a una persona de recepción Ante este problema, muchas clínicas y despachos optan por contratar a una persona encargada de la recepción de llamadas. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre resuelve el desafío.

La persona de recepción no solo debe atender el teléfono, sino también realizar cobros, recibir a pacientes presenciales, gestionar la documentación o coordinar la agenda. En estas circunstancias, es habitual que tenga que elegir entre atender correctamente a la persona que tiene delante o contestar la llamada entrante.

Precisamente aquí es donde Organizita se convierte en un aliado estratégico, incluso para quienes ya tienen personal de recepción. Contar con un servicio de respaldo que atienda las llamadas que no se contestan antes del cuarto tono supone un verdadero as en la manga frente a la competencia. Esta opción evita que se pierdan oportunidades y permite que la recepcionista pueda centrarse en ofrecer una atención de calidad a quienes están en la consulta, sin descuidar al que llama.

Externalizar la gestión de llamadas de forma profesional: la alternativa más eficiente Cada vez más negocios recurren a servicios especializados como los de Organizita, que permiten garantizar la atención completa de las llamadas sin saturar al equipo interno.

Organizita ofrece:

Recepción de llamadas para clínicas, consultas y despachos profesionales.

Atención telefónica personalizada según la imagen y valores de cada marca.

Gestión de agenda y coordinación de citas sin reemplazar los procesos internos de la clínica.

Derivación inteligente de llamadas cuando el equipo interno no puede atenderlas.

Beneficios para profesionales, clínicas y su equipo interno Mejor atención sin comprometer la carga de trabajo de la recepción.

Mayor conversión de llamadas en citas o consultas efectivas.

Imagen profesional desde el primer contacto.

Ahorro de costes en contratación de personal adicional.

Agenda organizada y sin errores, reforzando la experiencia del paciente o cliente.

Además, externalizar la gestión de llamadas no supone perder cercanía, sino que permite que tanto pacientes como clientes reciban una atención más profesional y organizada

Atención mejorada, clientes satisfechos y mayor rentabilidad El teléfono sigue siendo la primera impresión que muchas personas tienen de un negocio. No se trata solo de contestar, sino de hacerlo bien. Organizar correctamente la

gestión de llamadas telefónicas puede marcar la diferencia entre ganar o perder pacientes y clientes.

Organizita permite a profesionales de la salud y a empresas de servicios optimizar este proceso sin complicar su operativa ni disparar sus costes.

El servicio de telesecretarias también es una solución flexible, rentable y eficaz para no volver a perder pacientes por una llamada sin contestar.