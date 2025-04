El eco de los antiguos despotismos resuena en una novela imprescindible; ´KEOPS y el renacer de los déspotas´

CÍRCULO ROJO.- Carlos Felipe Castrillón Muñoz, colombo-español, periodista, doctor en derecho y marqués por designio histórico, irrumpe en la narrativa contemporánea con una obra monumental. "KEOPS y el renacer de los déspotas. Itinerario de un exiliado". Publicada por la siempre inquieta Editorial Círculo Rojo, es un viaje literario entre lo geopolítico, lo histórico y lo profundamente humano. Una novela que, sin alardes, exige ser leída.

El protagonista, Arturo, exiliado en España tras padecer un secuestro atribuido a la guerrilla, encarna la lucha del individuo por reconciliar su historia personal con los vaivenes ideológicos de una Latinoamérica convulsa. De la selva colombiana a las pirámides de Egipto, el lector es guiado a través de un periplo existencial cargado de suspenso, erotismo y meditaciones filosóficas sobre el poder, la identidad y el sentido de la vida.

La novela no es simplemente un ejercicio de memoria ni una crónica disfrazada: es un texto que combina el ritmo del thriller con la densidad de la novela histórica. El protagonista, movido por una pulsión genealógica, descubre en sus orígenes un nexo simbólico con el mismísimo faraón Keops. Así, la narrativa plantea un paralelismo entre los antiguos despotismos y las nuevas formas de tiranía contemporánea. El pasado no solo se reedita: se reencarna.

En este juego de espejos, Castrillón teje una reflexión que se siente urgente: ¿qué significa la libertad en una sociedad donde los victimarios se convierten en legisladores y donde la historia parece repetirse con otros nombres? Su prosa, rica en matices y referencias culturales, es también una crítica sutil al estado actual del discurso político y a la trivialización de la memoria.

"KEOPS y el renacer de los déspotas" es también un homenaje a la resiliencia. Arturo, sin renunciar a la melancolía del exilio, se reconstruye a través del deseo, la curiosidad y la necesidad de entender su lugar en el universo. La novela hace gala de una erudición que no abruma, sino que ilumina.

Las opiniones de los primeros lectores apuntan a una obra que no se deja encasillar. La combinación de elementos de novela negra, ensayo cultural y autoficción le confiere una riqueza poco frecuente. Y la Editorial Círculo Rojo acierta al apostar por una voz que no teme al riesgo estilístico ni a la profundidad conceptual.

AUTOR

Colombo-español, periodista y escritor, y autor de La Paradoja de un Sueño (novela); con amplia experiencia administrativa y profesional, diplomático y docente universitario por varios años, miembro de número de varias academias y marqués de San Juan de Rivera por Real Cédula de S.M. Don Juan Carlos de Borbón, Caballero del Capítulo Noble de la Muy Antigua y Primitiva Orden de los Caballeros de La Merced y Caballero Maestrante de Castilla. Doctor «in utroque iure» (Leyes y Cánones). Autor de algunos ensayos históricos y de varios libros de derecho.

SINOPSIS

Arturo, el protagonista, decepcionado por el deterioro social y político de su país, resuelve abandonarlo, una vez más, seguro de que su pasado y el de la humanidad se entremezclan en una diáspora universal, que le hace pensar que la aldea global en que se ha convertido el planeta le permitirá encontrar una respuesta a muchos de sus interrogantes.

La historia muestra la evolución del personaje principal a través de sus distintas experiencias, con una mirada crítica acerca de la política y la sociedad.

El vínculo con Egipto y la búsqueda por desentrañar sus más ocultos misterios, dan continuidad al relato, y las referencias a lugares, personajes y hallazgos arqueológicos enriquecen la narrativa.

La relación sentimental de Arturo con Antonella y, más tarde, su reencuentro con Rebeca, policía de la Interpol, aportan un componente de intriga y sensualidad.