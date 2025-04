AleaSoft; Se verán episodios frecuentes de precios bajos o negativos de la electricidad en primavera

AleaSoft Energy Forecasting, 31 de marzo de 2025. Resumen de la entrevista de Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía, a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting. En la entrevista se analizan algunos de los temas de actualidad del sector eléctrico español, como el desarrollo de las baterías y el almacenamiento de energía, el debate sobre el cierre nuclear y la evolución del mercado de PPA, entre otros, así como las perspectivas de los mercados de energía para los próximos meses.

AleaSoft lleva más de 25 años proporcionando servicios para los mercados de energía europeos basados en una metodología de previsiones que utiliza la Inteligencia Artificial, muy de moda actualmente. La empresa fue pionera en la aplicación de Inteligencia Artificial para la previsión de precios en los mercados de energía, hace ya más de 25 años. La metodología Alea combina algoritmos de Machine Learning y redes neuronales recurrentes, ambos dentro del campo de la IA, con diversas técnicas de estadística clásica, como el análisis de series temporales, Box‑Jenkins, modelos SARIMAX, regresión y modelos econométricos, así como con modelos fundamentales y de simulación de curvas de oferta y de demanda. Esta hibridación aprovecha los puntos fuertes de cada enfoque y supera las limitaciones de usarlos de forma aislada. El resultado es una metodología híbrida que aprende de los patrones del pasado y también de los errores de los modelos para corregirlos y reducir su impacto. Esta metodología es capaz de determinar el precio de equilibrio en los datos históricos del mercado y proyectarlo hacia el futuro a partir de las previsiones de las variables de los modelos.

Un ejemplo que ilustra los resultados de los modelos de AleaSoft es una previsión de largo plazo de precios del mercado ibérico de electricidad realizada en 2010. A pesar de los cambios en el mix de generación, como la entrada masiva de renovables y la desaparición del carbón, así como de eventos imprevistos como la crisis de la COVID‑19, la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania o la introducción del impuesto del 7% a la generación, esta previsión sigue siendo válida quince años después.

Al ser preguntado por las tendencias esperadas para los próximos meses y años por las previsiones de AleaSoft de precios del mercado eléctrico español en el contexto actual de volatilidad en los mercados de energía, Antonio Delgado Rigal responde que esperan que el precio medio anual de 2025 sea superior al de 2024, aunque en los próximos meses, durante la primavera, los precios se situarán por debajo de los registrados en enero y febrero. Los precios bajos durante la primavera son una situación habitual en el mercado eléctrico peninsular. La combinación del descenso de la demanda y el aumento de la producción renovable ejercerá una presión a la baja sobre los precios.

Los precios más altos en este 2025 estarán condicionados por varios factores. Por un lado, la evolución de los precios del gas y del CO₂. Aunque el precio del gas ha bajado respecto a los niveles de principios de año, las reservas de la Unión Europea se encuentran por debajo del 35%, lo que implicará una elevada demanda para su reposición durante el verano. Europa necesitará abastecerse de una gran cantidad de gas natural licuado (GNL), que es un mercado global muy tensionado por la demanda al alza de los países de Asia, generando presión al alza en los precios.

Por otro lado, el comportamiento de las renovables también será determinante. En los próximos meses, habrá una situación neutra de los fenómenos de El Niño y La Niña lo que podría traducirse en precipitaciones abundantes durante la primavera, impulsando la generación hidroeléctrica. A esto se suma el incremento estacional de la producción solar fotovoltaica hasta el verano, acompañado de un descenso en la generación eólica.

De cara a los próximos años, la descarbonización de sectores muy intensivos en energía, como la industria, el transporte y las calefacciones, implicará un aumento muy importante de la demanda de electricidad. A eso hay que añadirle nueva demanda proveniente de centros de datos y, más a largo plazo, de la producción de hidrógeno verde.

Un factor muy importante en el mercado eléctrico español en los próximos años será el cierre de las centrales nucleares. Los dos primeros reactores que, de momento, está planificado que cierren son los de la central de Almaraz en 2027 y 2028. En un primer momento, la reducción de energía nuclear en el mix se rellenará con la producción de las centrales de ciclo combinado de gas, lo que presionará los precios al alza y aumentará la volatilidad.

Sobre cómo puede afectar una paz en Ucrania en los mercados energéticos europeos, el CEO de AleaSoft comenta que el principal impacto sería en los precios del gas. En los últimos días, una de las razones detrás de la caída de los precios del gas ha sido la posibilidad de que, con un acuerdo de paz, Rusia reanude el suministro de gas a Europa, lo que podría favorecer una reducción en los precios del gas y, en consecuencia, una bajada en los precios de los mercados eléctricos europeos.

No obstante, en el contexto actual de las negociaciones, no parece probable que la Unión Europea levante las sanciones a Rusia, al menos a corto plazo. Todo dependerá de la evolución de las conversaciones y de los términos que se establezcan para alcanzar la tan necesaria paz en Ucrania.

En cualquier caso, Europa debería haber aprendido la lección e, independientemente de una posible caída en los precios del gas, mantenerse firme en su apuesta por las energías renovables y el almacenamiento de energía. Esto no solo impulsaría la transición energética, sino que también fortalecería su independencia energética.

Ante la incertidumbre del mercado, la recomendación de AleaSoft para las empresas del sector y los consumidores, especialmente los grandes consumidores y electrointensivos, es llevar a cabo una estrategia basada en la diversificación, tanto para productores como para grandes consumidores de electricidad, especialmente la industria electrointensiva.

Una de las principales estrategias de mitigación del riesgo de precios de mercado es la firma de PPA (Power Purchase Agreements) para asegurar estabilidad en la compra o venta de la energía con una visión a largo plazo de los precios. A esto se suma la posibilidad de realizar coberturas en los mercados de futuros también para gestionar el riesgo de precios.

Para algunos consumidores, disponer de una instalación de autoconsumo puede ser una buena opción de mitigar su exposición a la volatilidad del mercado. Además, con la progresiva reducción del coste de las baterías, gana relevancia su uso en instalaciones de autoconsumo, permitiendo almacenar la energía excedentaria y consumirla posteriormente en momentos sin producción o con precios altos en el mercado.

Para complementar una estrategia diversificada de compra de energía, también es interesante poder comprar una parte de la energía en el mercado mayorista para poder aprovechar los momentos de precios más bajos, o incluso negativos, que se dan.

En la entrevista también se analiza el debate intenso que se está llevando a cabo actualmente en España, sobre si se debe extender la vida útil de las centrales nucleares. Desde el punto de vista del entrevistado, la decisión de extender la vida útil de las centrales nucleares debe basarse en criterios de rentabilidad y en su impacto sobre la seguridad de suministro. Cada vez está más cerca el 2027, cuando está previsto que cierre el primer reactor, Almaraz I. Si el calendario de cierre de todas las centrales se mantiene, queda poco para sustituir la energía que producen los 7 GW de nuclear que hay en España si se quiere hacer sin aumentar las emisiones de CO₂ y garantizando la seguridad de suministro.

Como se ha mencionado anteriormente, el momento del cierre de las centrales supondrá un aumento del precio y de la volatilidad. En un primer momento, el hueco que dejen se sustituirá por la producción de las centrales de ciclo combinado de gas, pero en el medio plazo representa una gran oportunidad para las energías renovables como la solar fotovoltaica y la eólica. El aumento de la volatilidad de los precios a su vez también será una oportunidad para las baterías, que además jugarán un papel fundamental en la seguridad de suministro y en la estabilización de los precios.

En este punto de la entrevista se aborda el mercado de capacidad, que este año está previsto que empiece a funcionar después de varios años esperándolo y cómo puede este mercado impulsar el desarrollo del almacenamiento de energía en España. Sobre este tema, Antonio Delgado Rigal opina que la puesta en marcha del mercado de capacidad supondrá un impulso para el despliegue de las baterías en España. Aunque en AleaSoft se estima que la mayor parte de los ingresos del almacenamiento de energía provendrán del arbitraje de precios en el mercado diario e intradiarios y de la participación en los servicios de ajuste, al menos durante los primeros años, los ingresos del mercado de capacidad serán una fuente de ingresos adicional que contribuirá a alcanzar y mejorar la rentabilidad de los proyectos.

El CEO de AleaSoft apunta que desde el webinar que celebraron en octubre de 2024, vienen destacando en todos los foros que actualmente el sector eléctrico se encuentra en un momento clave: un punto de inflexión coincidiendo con el cambio de quinquenio. El quinquenio que finalizó en diciembre estuvo marcado por el boom de la energía solar fotovoltaica. Ahora, el quinquenio iniciado en enero será el de las baterías, tanto en instalaciones stand‑alone como en proyectos híbridos con eólica y fotovoltaica.

La hibridación de baterías con energías renovables, ya sea fotovoltaica o eólica, permitirá reducir los vertidos de energía renovable, incrementar los precios capturados por las plantas, mejorar la TIR de los proyectos y aumentar los beneficios a largo plazo. Según la experiencia de AleaSoft asesorando proyectos con baterías, dependiendo de su tamaño, las baterías pueden aportar entre un 25% y un 50% los ingresos anuales provenientes del mercado diario en un sistema híbrido con fotovoltaica.

Además, la integración de baterías contribuirá a reducir el número de horas con precios bajos, cero o negativos favoreciendo así el desarrollo de las energías renovables.

AleaSoft cuenta con la división AleaStorage, especializada en la elaboración de informes de previsiones para proyectos de baterías y de almacenamiento en general que incluyen el cálculo de ingresos y rentabilidad para distintas configuraciones de almacenamiento: stand‑alone y sistemas híbridos con renovables, autoconsumo, hidráulica, bombeo y cogeneración. Asimismo, realizan el dimensionamiento de la batería óptima en sistemas híbridos con energías renovables.

A continuación, en la entrevista se analiza cómo está evolucionando el mercado de PPA en los últimos meses. Aunque sigue siendo muy importante continuar desarrollando las energías renovables, la bajada de los precios del mercado eléctrico en 2024, especialmente en las horas en que produce la fotovoltaica, provocó cierta ralentización en este mercado. Según el CEO de AleaSoft, recientemente han visto un aumento del interés por los PPA, impulsado por la recuperación de los precios del mercado a finales de 2024 y comienzos de 2025. Desde la posición de la compañía como asesores de mercado y a través de su Marketplace de PPA, han observado que los compradores vuelven a mostrar apetito por contratos a largo plazo para minimizar el impacto de la volatilidad de los precios de mercado.

En este sentido, la creciente oferta de proyectos renovables hibridados con sistemas de almacenamiento de energía con baterías está permitiendo estructurar PPA con mejores perfiles, más estables, lo cual es especialmente valorado por los offtakers que buscan perfiles lo más cercanos posible a su perfil de consumo.

Ahora con la llegada de la primavera y la bajada de los precios es posible que se observe de nuevo una bajada del interés por los PPA. Es importante ir cambiando la mentalidad sobre los PPA, muchas veces algunos offtakers piensan a corto plazo, guiados por las subidas y bajadas de los precios en el mercado spot, y no aprovechan las oportunidades de cerrar a largo plazo a mejor precio.

Teniendo en cuenta que ahora llega la época de los curtailments fotovoltaicos, en la entrevista se analizan las expectativas para estos meses en cuanto a vertidos técnicos y económicos se refiere y si se verán muchos precios negativos. Este año es probable que se sigan viendo episodios frecuentes de precios bajos o negativos durante la primavera. Desde la posición de AleaSoft como asesores de mercado, observan que persisten los factores estructurales que favorecen este fenómeno: aunque la demanda eléctrica muestra signos de recuperación, aún es necesario incentivar un mayor crecimiento.

Por otro lado, pese al creciente protagonismo del almacenamiento, su despliegue sigue siendo incipiente y todavía insuficiente para absorber los excedentes de generación renovable en momentos de baja demanda. Además, todo apunta a que esta primavera volverá a haber una elevada producción hidroeléctrica, lo que añadirá más presión a la baja sobre los precios del mercado y aumentará la probabilidad de vertidos.

Si se quiere que el desarrollo renovable no se detenga, es muy necesario seguir impulsando la electrificación de la demanda, con centros de datos, vehículos eléctricos y bombas de calor, acelerar la integración del almacenamiento y continuar reforzando las redes eléctricas.

Al ser preguntado sobre cómo valoran en AleaSoft que los consumidores jueguen un papel mayor en los mercados energéticos, el CEO de la compañía comenta que la transición energética no puede lograrse sin la implicación activa de los consumidores. Es fundamental tomar conciencia de este papel y adoptar una actitud proactiva en la gestión de la demanda. El desarrollo tecnológico, el avance de la Inteligencia Artificial y la digitalización ofrecen hoy todas las herramientas necesarias para hacerlo de forma eficiente.

El autoconsumo y el almacenamiento distribuido también jugarán un papel fundamental para que los consumidores puedan gestionar su consumo y optimizar el precio al que acceden a la energía. Este protagonismo creciente del consumidor contribuirá a un sistema eléctrico más flexible y eficiente.

En este punto de la entrevista se analizan los desafíos que enfrenta España para cumplir con los objetivos de descarbonización. Algunos de los principales desafíos ya se han ido comentando. Uno de los más relevantes es el necesario despegue del almacenamiento energético. El momento actual representa una gran oportunidad: el coste de las baterías sigue bajando en un contexto en el que se espera mayor volatilidad en el mercado eléctrico por la parada planificada de los dos reactores de Almaraz. Sustituir la energía nuclear por generación sin emisiones exige acelerar tanto el despliegue de renovables como de sistemas de almacenamiento, lo que además contribuirá a reducir los vertidos renovables.

También es importante incentivar el crecimiento de la demanda eléctrica, potenciando el desarrollo de los centros de datos, el vehículo eléctrico, las bombas de calor o el hidrógeno verde.

Por último, es imprescindible reforzar las redes eléctricas de distribución y transporte y avanzar en las interconexiones internacionales. España sigue siendo una isla energética en Europa, y eso limita tanto la seguridad de suministro como la integración eficiente de renovables.

Para finalizar la entrevista, Antonio Delgado Rigal comparte los objetivos que se han planteado en AleaSoft para seguir creciendo y aportando valor al sector de la energía en 2025. La compañía se ha marcado como objetivo seguir consolidando su papel como asesores de mercado, ofreciendo a sus clientes servicios que les ayuden a tomar decisiones informadas ante el gran reto que supone la transición energética.

Todo apunta a que el quinquenio actual será el de las baterías y la hibridación, por lo que uno de los principales focos de AleaSoft está en los servicios para el almacenamiento de energía, ayudando a sus clientes a diseñar sus proyectos de forma óptima y eficiente, estimar los ingresos esperados y evaluar su rentabilidad con visión a largo plazo.

Además, mantienen su compromiso de expansión global apoyándose en sus seis divisiones, con las que dan cobertura a todas las necesidades del sector: previsiones en todos los horizontes temporales, consultoría estratégica, apoyo a la financiación de proyectos a través de los Marketplaces de PPA y de activos y proyectos renovables, información actualizada mediante la base de datos online Alea Energy DataBase, así como a través de sus publicaciones de análisis y sus webinars mensuales, en los que cuentan con la participación de empresas e influencers de referencia en el sector.

En definitiva, AleaSoft quiere seguir siendo un socio de confianza para todos los actores del sector de la energía, aportando valor con conocimiento, experiencia y visión estratégica.