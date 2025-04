Cuenta atrás para el concurso que lleva años promoviendo lo que ahora exige la ley; No al desperdicio alimentario

El certamen de recetas de aprovechamiento, con premios de hasta 1.000 €, cierra inscripciones el 25 de abril tras la histórica aprobación de la ley que obliga a restaurantes y supermercados a reducir el desperdicio. Un prestigioso jurado multidisciplinar evaluará las propuestas culinarias que demuestren que aprovechar los alimentos es una deliciosa manera de cuidar el planeta y cumplir con la nueva normativa. Madrid, xx de marzo de 2025.- La Fundación Vida Sostenible recuerda que solo queda un mes para que se cierre el plazo para participar en el IV Concurso Intergeneracional El Reto de la Cocina Sostenible del Aprovechamiento: La Cocina de los Nietos, una iniciativa que cobra especial relevancia tras la reciente aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario por parte del Congreso.

Esta convocatoria, que permanecerá abierta hasta el próximo 25 de abril, busca fomentar la sostenibilidad alimentaria y el intercambio de conocimientos entre generaciones a través de recetas de aprovechamiento, alineándose perfectamente con el espíritu de la nueva legislación.

En sintonía con la nueva ley La reciente ley aprobada por el Congreso pretende reducir el desperdicio alimentario en España, que en 2023 alcanzó la alarmante cifra de 1,214 millones de toneladas, según datos del Ministerio de Agricultura. A nivel mundial, la FAO estima que cada año se desperdician unos 1.300 millones de toneladas de alimentos, aproximadamente el 30% la producción global.

Entre las medidas más destacadas de esta pionera legislación se encuentran la obligación para bares y restaurantes de ofrecer envases gratuitos para que los clientes puedan llevarse las sobras, la exigencia a los supermercados de donar sus excedentes alimentarios, y el requerimiento a todas las empresas de la cadena alimentaria de elaborar planes específicos para prevenir el desperdicio.

"Nuestro concurso lleva cuatro ediciones promoviendo exactamente lo que ahora exige la ley: un consumo responsable que evite el desperdicio alimentario", destaca Lola Hermida Quesada, educadora ambiental en la Fundación Vida Sostenible y miembro del jurado.

Un jurado de prestigio El jurado de esta edición está compuesto por reconocidos profesionales de diversos ámbitos:

Álvaro Rodríguez: Coordinador de The Climate Reality Project en España, lidera iniciativas que vinculan la alimentación con la acción climática.

Claudia Polo Barrachina: Fundadora de Soul In The Kitchen y graduada en Gastronomía y Artes Culinarias por el Basque Culinary Center, dirige un proyecto educativo centrado en la alimentación consciente y sostenible.

Beatriz Moliz Pedrosa: Dietista y cofundadora de The Green Fuel Studio, especializada en nutrición femenina y cocina vegana innovadora.

Daniel Martínez Maqueda: Investigador en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), especializado en la intersección entre ciencia y gastronomía.

Lola Hermida Quesada: Educadora ambiental en la Fundación Vida Sostenible, desarrolla proyectos que entrelazan alimentación y sostenibilidad.

"Este concurso no es solo una oportunidad para mostrar el talento culinario, sino también un espacio para aprender y compartir entre generaciones, demostrando que la cocina de aprovechamiento es accesible, creativa y deliciosa", señala la organización.

Categorías y premios El concurso ofrece tres categorías de participación con importantes premios:

Categoría individual (mayores de 18 años): 500 €

Categoría grupal (equipos intergeneracionales de hasta 4 personas): 1.000 €

Categoría semiprofesional (estudiantes y profesores del sector de la restauración): 1.000 €

Para participar, los interesados deben inscribirse completando el formulario disponible en la web y enviar un vídeo-receta de aprovechamiento, junto con la receta escrita y fotografías del plato final, al correo electrónico: concursoelreto@vidasostenible.org.