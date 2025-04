Abraza la Sonrisa: El fenómeno global que está transformando la comunicación sobre neurodiversidad

La urgencia de concienciar sobre la neurodiversidad es más relevante que nunca. Según la OMS, 1 de cada 100 niños en el mundo es autista, y los estudios revelan que los padres de niños autistas experimentan niveles de estrés comparables a los de soldados en combate. Sin embargo, la sociedad sigue sin ofrecer espacios adecuados de inclusión y entendimiento. Abraza la Sonrisa ha irrumpido como un referente en la comunicación sobre neurodiversidad En el marco del Día Internacional del Autismo que se celebra el 2 de abril, la iniciativa Abraza la Sonrisa se consolida como un referente global en la comunicación de la neurodiversidad. Con más de 48 horas de retransmisión en vivo, millones de impactos en redes y un crecimiento imparable en su programa semanal de Youtube, este proyecto no solo visibiliza el autismo, sino que transforma la manera en que la sociedad lo percibe y lo integra.

De la unión de grandes mentes a un fenómeno viral

Todo comenzó con la confluencia de dos visiones poderosas: Empresas Autistas, el proyecto pionero de Alberto Fernández que ha revolucionado la comunicación empresarial; La Sonrisa que Cambia el Mundo y la metodología innovadora del Dr. Cum Laude Abraham B. Arenas. Juntos, crearon un movimiento sin precedentes que ha escalado rápidamente.

El primer congreso de julio de 2024 de Abraza la Sonrisa reunió a 9 referentes que juntos sumaron más de 4 millones de seguidores en redes. El segundo, realizado el pasado mes de febrero del 2025, superó los 90 ponentes con más de 6 millones de seguidores entre todos y más de 48 horas de retransmisión en vivo sobre neurodiversidad, conectando a espectadores de todo el mundo: España, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Angola, Filipinas, Singapur, Kuala Lumpur, India y más. Hoy, con un programa semanal en YouTube, esta comunidad sigue creciendo exponencialmente.

Un espacio de referencia para la diversidad

En Abraza la Sonrisa, no solo se entrevistan a grandes personalidades del arte, la música y la ciencia, sino que también se da voz a quienes realmente deben ser escuchados: las personas neurodivergentes. Un espacio donde pueden mostrarse como son, sin filtros ni expectativas externas. Todo ello guiado por la energía de Alberto Fernández y Abraham Arenas, quienes han convertido este proyecto en un faro de inspiración y aprendizaje global.

Una iniciativa complementaria a las grandes acciones institucionales

Abraza la Sonrisa no solo refuerza la concienciación sobre la neurodiversidad, sino que también complementa las acciones institucionales, alineándose con iniciativas como las realizadas por ASPIKA, Iluminemos por el Autismo o la campaña de comunicación "Somos infinitos" de Autismo España. Porque la información transforma, y con Abraza la Sonrisa, la neurodiversidad se escucha, se entiende y se celebra.