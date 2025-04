Adecua destaca el impacto del incremento de pensiones en las reformas para personas con movilidad reducida

El incremento de hasta el 20% en las pensiones por incapacidad permanente en 2025 representa una oportunidad significativa para mejorar la calidad de vida de miles de personas. Este aumento, aplicado en un contexto de envejecimiento de la población y mayor conciencia sobre la accesibilidad en el hogar, está impulsando el interés en las reformas de hogar para personas con problemas de movilidad.

Más recursos para impulsar la accesibilidad en el hogar Desde Adecua, empresa especializada en la adaptación de viviendas para personas mayores o con movilidad reducida, se destaca que este incremento en las pensiones facilita que más personas puedan afrontar obras necesarias en sus hogares. Reformas como la sustitución de bañeras por platos de ducha, la instalación de barras de apoyo, suelos antideslizantes o ampliaciones de paso en puertas son inversiones necesarias que, en muchas ocasiones, no podían afrontarse económicamente; con este aumento en las pensiones se convierten ahora en una posibilidad más asequible.

“El mayor obstáculo no es la necesidad, sino la capacidad económica para hacer realidad estas reformas. Con este aumento, muchas personas podrán dar el paso hacia un hogar más seguro y adaptado”, afirman desde Adecua.

Además de ejecutar las obras, la empresa ofrece un servicio integral que incluye el asesoramiento técnico y la gestión de ayudas y subvenciones públicas, lo que permite optimizar el presupuesto disponible y reducir los tiempos del proceso.

Reformar para prevenir, ganar autonomía y vivir mejor Las reformas de hogar para personas con problemas de movilidad no solo tienen un impacto físico en el entorno, sino que también representan una mejora en la autonomía, la prevención de caídas y la tranquilidad de las familias. Adecua destaca que muchas de estas intervenciones pueden realizarse sin necesidad de obras complejas y en plazos reducidos. Estas reformas no solo mejoran la accesibilidad, sino que juegan un papel fundamental en la prevención de caídas y accidentes, promoviendo un entorno seguro y autónomo para las personas con movilidad reducida.

La compañía ha observado un crecimiento progresivo en la demanda de estos servicios, especialmente desde que se anunciaron las mejoras en las pensiones. Este escenario económico más favorable refuerza la importancia de continuar generando conciencia sobre la accesibilidad en el hogar.

Adecua se consolida así como un referente en el sector, ofreciendo soluciones concretas que permiten a más personas vivir con seguridad, comodidad y dignidad en su propio hogar.

Adecua ha sido lanzada por GCO Ventures, la entidad de corporate venturing de Grupo Catalana Occidente (GCO), Atresmedia Capital y 7R Ventures.